Haßlocher Polizei fasst Verdächtigen

Rhein-Neckar. Der Polizei im pfälzischen Haßloch ist möglicherweise ein großer Fisch ins Netz gegangen: Nach mehreren BMW-Aufbrüchen in der Nacht zu Mittwoch haben die Beamten einen 30-Jährigen festgenommen, der zu einer professionell organisierten reisenden Autoaufbrecherbande gehören könnte. In der Metropolregion sind seit Jahresbeginn rund 1250 Autos - vor allem Fahrzeuge der Marke BMW - aufgebrochen worden. Der Schaden beträgt rund neun Millionen Euro.

"Die Arbeitsgruppe Bande hat die Ermittlungen übernommen", bestätigt die Sprecherin des Präsidiums Rheinpfalz, Sandra Griertzsch, auf Anfrage. "Die Ermittler werden sich mit den Kollegen in Mannheim und Südhessen kurzschließen und schauen, ob der Haßlocher Modus Operandi und die Bewegungsbilder zu ähnlich gelagerten Fällen passen", erklärt sie. Tatsächlich meldet das Präsidium Mannheim in der Nacht zum Dienstag eine Serie von sechs BMW-Aufbrüchen in Weinheim und Lützelsachsen (Rhein-Neckar-Kreis). Hier schlugen unbekannte Täter jeweils ein kleines Seitenfenster ein und bauten in vier Fällen fest montierte Navigationsgeräte und Multifunktionslenkräder aus.

In Haßloch hatte ein BMW-Besitzer das Klirren der Scheibe gehört und die Polizei alarmiert, die einen 30-Jährigen nach kurzer Verfolgung in einem Vorgarten festnahm. Das Diebesgut hatte er auf der Flucht weggeworfen. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. (sin)