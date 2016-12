„Am Ende war nur noch Angst“

Frankenthal. Sennas Mutter scheint stark. Mit fester Stimme erzählt sie fünf Stunden lang von Angst und Schlägen. Ihr Blick streift nur selten die Anklagebank, wo jener Mann sitzt, der ihre zwei Monate alte Tochter vom Balkon im zweiten Stock geworfen haben soll. Am fünften Verhandlungstag im Frankenthaler Babymord-Prozess will die Verteidigung die Beziehung zwischen Sennas Mutter Samira L. und dem 32 Jahre alten Angeklagten Daniel M. (alle Namen von der Redaktion geändert) aufarbeiten. "Ich weiß, was Sie erlitten haben und mein ganzes Mitgefühl gilt Ihnen", versichert Verteidiger Alexander Klein vorab. Gleichwohl lässt er die junge Frau spüren, dass er am "Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen zweifelt". Und hakt mit einer Vehemenz nach, die Samira L. an ihre Grenzen bringt.

Krankhafte Eifersucht

Kennengelernt haben sich Samira L. und Daniel M. im Mai 2014, als sie wegen psychischer Probleme Patienten in der Stadtklinik waren. Nach drei Monaten zogen sie zusammen: "Am Anfang war es eine schöne Beziehung, aber dann wurde er immer klammernder und war krankhaft auf alles eifersüchtig. Ich durfte nicht mehr alleine aus dem Haus gehen", erzählt die 20-Jährige. Ihr Ex-Partner schreibt ihre Aussage akribisch mit und schaut sie missbilligend mit nach vorne geschobener Unterlippe an. "Nach Sennas Geburt hat er seine Maske endgültig fallenlassen. Wenn er sauer war, hat er gebrüllt, dass er mich und seine Töchter auf den Strich schickt, damit wir Geld anschaffen und er sich Kokain kaufen kann", sagt sie unverblümt.

Bedrohungen und Schläge gehörten auch zum Alltag: "Er hat mir eine Gaspistole an die Schläfe gehalten, den Schlagstock auf die Schienbeine gehauen und mich mit Pfefferspray besprüht. Einmal habe ich mir fast die Zunge abgebissen, weil er meinen Kopf gegen den Schrank geknallt hat, während ich geredet habe", sagt Samira und wippt dabei unablässig mit dem rechten Fuß.

"Warum haben Sie ihn denn nicht verlassen, wenn sie ein Folteropfer waren, wie sie es in den Medien schildern", hält Klein ihr ein Interview in einem Boulevardblatt vor. "Am Anfang war die Hoffnung, dass er sich bessert der Grund, am Ende war nur noch Angst." So habe er gedroht, ihre Familie zu töten. Diese Angst nimmt ihr der Verteidiger indes nicht ab. So liest er Whatsapp-Nachrichten an Daniel M. vor, in denen Samira ihn scharf angeht. Außerdem habe sie ihm Liebesbotschaften geschickt, "waren die nicht so gemeint?", hakt Klein nach. "Ich muss mir schon eingestehen, dass ich den Mann mal geliebt habe, aber am Schluss war nichts mehr echt."

Problematisch ist für den Verteidiger Samiras Verhältnis zu den drei Kindern aus erster Ehe: "Mein Mandant sagt, dass sie seine Kinder schlecht behandelt und ihre eigene Tochter in den Himmel gehoben haben", hält er ihr vor. "Sie waren wie meine eigenen Kinder für mich, aber er wollte sie nur bei sich haben, um das Unterhaltsgeld zu kassieren", echauffiert sich die 20-Jährige, was Daniel M. mit einem missbilligenden Kopfschütteln quittiert und seinem Anwalt hastig einen Zettel zuschiebt. "War es nicht eher so, dass sie von den schlecht erzogenen Kindern genervt waren und sie nicht in der Wohnung haben wollten?" Um das zu untermauern, liest Klein wieder Whatsapp-Nachrichten vor, in denen sich Samira darüber beklagt, dass sich die Kinder schlecht benehmen und M. sie immer bei ihr ablädt, um ins Training zu gehen. "Da war ich schwanger und habe mich laufend übergeben", entgegnet sie. Zudem habe M. vor der Tat damit gedroht, alle Kinder vom Balkon zu werfen. Das habe M.'s Freund gesagt, der ihr in jener Nacht die Flucht ermöglicht hatte. "Mich wollte er auch schon vom Balkon werfen."

Für den Verteidiger werden Samiras Aussagen mit der Zeit immer belastender. Mehrfach hält er ihr Vernehmungen vor, die Details nicht enthalten, die sie vor Gericht berichtet. So wie ein Zitat des Augenzeugen: "Daniel hat zu ihm gesagt, geh' weg, ich mach' jetzt einen Fehler", was für Samira danach klingt, dass Sennas Vater wusste, was er geplant hat. Das sieht Klein auch so: "Warum erzählen Sie das dann erst heute?" "Ich war damals nicht fähig, über alles zu sprechen", gibt Sennas Mutter leise zurück. Was Klein mit seinen scharfen Fragen bezweckt, glaubt sie indes zu wissen: "Sie wollen ihn als unzurechnungsfähig durchbringen, deshalb hacken Sie auf mir herum."

Der Prozess wird am 3. Januar fortgesetzt.