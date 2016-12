Feuerwehren über Feiertage gefordert

Rhein-Neckar. Die Feuerwehren in der Metropolregion sind auch in diesem Jahr über die Feiertage wieder oft zu Brandeinsätzen gerufen worden. So löste in einer Eppelheimer Flüchtlingsunterkunft am Morgen des Heiligen Abends ein verbranntes Brot einen Großeinsatz aus. Gegen 10.30 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass nur ein Brot im Ofen den Rauchmelder ausgelöst hatte. Der Bäcker war zu diesem Zeitpunkt unter der Dusche.

Am Abend des 24. Dezember bemerkte ein Passant im pfälzischen Meckenheim Rauch in einem Reihenhaus. Die alarmierte Feuerwehr verschaffte sich Zutritt zur verlassenen Wohnung und machte einen brennenden Mülleimer als Rauchquelle aus. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und lüfteten das Haus.

Im weiteren Verlauf des Abends, gegen 22.30 Uhr, kam es in Speyer zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Wie die Polizei berichtete, griff das Feuer von einer der zehn Wohnungen auf den Dachstuhl über. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Speyer konnten einen Hund unversehrt aus dem Haus retten. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Lediglich die Wohnung einer 23-Jährigen wurde dermaßen beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnbar ist. Die Frau kam über die Feiertage bei Bekannten unter. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 80 000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Ebenfalls gebrannt hat es am ersten Weihnachtsfeiertag im Fürther Ortsteil Krumbach im Odenwald. Nach Angaben der Polizei gingen gegen 22.50 Uhr am Sonntag zahlreiche Anrufe ein, die ein Feuer meldeten. Die Feuerwehr rückte mit starken Kräften aus und konnte den Brand von fast einhundert Strohballen schnell löschen. Ein Übergreifen auf ein nahes Wohnhaus konnte verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. jei