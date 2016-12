Pfleger sollen Seniorin erstickt haben

Einer 83-jährigen Pflegeheimbewohnerin soll in Lambrecht eine Überdosis Insulin verabreicht worden sein. Weil sie nicht gleich starb, wurde sie wohl erstickt.

Von unserem Redaktionsmitglied

Michaela Roßner

Lambrecht. Die Einrichtung schmückt sich im Internet, ein "helles und schönes Altenheim im Herzen Lambrechts" zu sein. Doch nun fallen tiefe Schatten auf das AWO-Seniorenheim im Pfälzerwald: Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat zwei ehemalige Pflegemitarbeiter in Haft genommen, weil sie im Dezember 2015 eine 85 Jahre alte Heimbewohnerin getötet haben sollen.

"Der Haftrichter am Amtsgericht Frankenthal hat Haftbefehl wegen Mordes erlassen", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Eine 26-Jährige aus dem Kreis Bad Dürkheim und ein 23-Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße seien am 22. Dezember festgenommen worden.

"Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde der Frau eine Überdosis Insulin verabreicht", heißt es in der Mitteilung weiter: "Nachdem die Patientin nicht zeitnah verstarb, erstickte sie der 23-Jährige." Bereits seit dem Spätsommer wird gegen die beiden nun Festgenommenen sowie eine weitere, 47 Jahre alte Pflegekraft ermittelt. Das Trio soll zwischen Dezember 2015 und Mai 2016 fünf Senioren gequält und die Misshandlungen per Handy gefilmt haben. Eine Pflegekraft offenbarte sich dann wohl einem Vorgesetzten. Das gesicherte Filmmaterial zeigt offenbar unter anderem, wie die 26-Jährige eine hochgradig demente Frau mehrfach ins Gesicht schlug und Gegenstände nach ihr warf. "Wir haben die Ermittlungen ausgeweitet", lässt der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf Nachfrage gestern aus "ermittlungstaktischen Gründen" offen, wie sich der ungeheuerliche Verdacht schließlich auf den Mord ausweitete. Nun würden alle Todesfälle in dem Heim ab 2015 aufgearbeitet. Außerdem müsse die psychische Verfassung der Beschuldigten untersucht werden.

Die Leitung des Lambrechter Pflegeheims ist kurz vor Heiligabend über den neuen Stand der Ermittlungen informiert worden. "Wir sind völlig geschockt", sagte der Geschäftsführer der AWO Pfalz, Markus Broekmann, auf Nachfrage. Als die Ermittlungen aufgenommen wurden, habe man umgehend alle Angehörigen informiert. Details der Ermittlungen kenne man nicht. Die rund 130 Bewohner der Einrichtung werden von 110 Mitarbeitern betreut. Die drei Verdächtigen seien umgehend nach Bekanntwerden der Vorwürfe entlassen worden.