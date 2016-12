Zugverspätungen zwischen Mannheim und Karlsruhe

Kabelbrand an Gleisen:

Rhein-Neckar. Kleine Ursache - große Wirkung: Ein Kabelbrand an der Bahnstrecke zwischen Mannheim und Karlsruhe bei Graben-Neudorf sorgt seit Mittwochabend für dauerhafte Verspätungen im Nah- und Fernverkehr. Die Fernzüge, die auf dieser Strecke rollen, haben nach Angaben eines Bahnsprechers zwischen 10 und 30 Minuten Verspätung. Die Online-Auskunft spricht sogar von bis zu 60 Minuten. Der Nahverkehr kämpft ebenfalls mit massiven Verzögerungen. Zum Teil endeten die Regionalzüge auch in Graben-Neudorf und würden dort gewendet, sagte der Bahnsprecher. Betroffen sind beide Fahrtrichtungen. Dadurch kommt es auch bei den Anschlusszügen in Mannheim zu Verspätung.

Die Live-Auskunft der Bahn, die die aktuellen Verspätungen anzeigt, spricht von "Vandalismus". Nach Angaben der Polizei waren unbekannte Täter am Werk, die hier gezündelt und einen Kabelkanal zwischen Graben-Neudorf und Waghäusel in Brand gesteckt haben, der entlang der Bahngleise verläuft. Die hier installierten Kabel schicken Daten unter anderem für die Signalsteuerung entlang der Strecke.

Weil die Signalsteuerung dadurch beeinträchtigt ist, werden die Züge zum Teil über Heidelberg umgeleitet oder mit geringerer Geschwindigkeit über die Strecke geleitet, sagte der Bahnsprecher. Wann der Schaden behoben werde, konnte die Bahn noch nicht sagen. Zuerst müsse die Polizei ihre Ermittlungen beenden, bevor die defekten Kabelstränge wieder miteinander verbunden werden könnten. Der Bahnsprecher rechnete jedoch heute nicht mehr mit einem Ende der Behinderungen im Zugverkehr auf der Strecke. Entsprechende Hinweise zu den Zugverbindungen gibt es bei der Live-Auskunft der Bahn unter www.bahn.de, Reise & Services, Aktuelle Meldungen & Verspätungen, Live-Auskunft. (Bernhard Zinke)