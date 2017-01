Zehn Windräder im Odenwald genehmigt

Wald-Michelbach/Fürth. Das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt hat zwei Windparks "Kahlberg" bei Fürth und Grasellenbach sowie "Stillfüssel" bei Wald-Michelbach/Siedelsbrunn mit insgesamt zehn Anlagen genehmigt. Dies meldet die Behörde in einer Pressemitteilung.

Im Windpark "Stillfüssel" will der Darmstädter Energieversorger Entega sechs Anlagen errichten. Nachdem jedoch ein Vogelhorst in dem Gebiet gefunden wurde, hat das Regierungspräsidium die Entscheidung über eine Anlage zurückgestellt. Damit sollen weitere Untersuchungen zum Standort ermöglicht werden. Die Windräder, die sich dort drehen sollen, besitzen eine Nabenhöhe von 149 Meter. Die Rotoren haben einen Durchmesser von 126 Metern. Jede Anlage hat eine Nennleistung von 3,3 Megawatt. Die fünf Windräder sollen in den Gemarkungen von Wald-Michelbach/Siedelsbrunn sowie Schönmattenwag errichtet werden.

Im Genehmigungsverfahren hatten Bürger, Kommunen, Bürgerinitiativen, Verbände und Behörden etwa 1300 Einwendungen vorgebracht. Sämtliche Anregungen und Bedenken "wurden durch die jeweils zuständigen Fachbehörden umfassend geprüft und bewertet", heißt es in der Pressemitteilung des RP.

134 Meter Nabenhöhe

Der vom Unternehmen Gaia aus Lambsheim beantragte Windpark "Kahlberg" besteht aus fünf Windrädern mit einer Nabenhöhe von 134 Metern, einem Rotordurchmesser von 131 Meter und einer Nennleistung von 3,3 Megawatt. Drei Anlagen sollen auf Grasellenbacher, die beiden anderen auf Fürther Gemarkung errichtet werden.

Grundlage der beiden Genehmigungsentscheidungen seien mehrere Gutachten zu Schall- und Schattenwurfprognosen sowie Natur- und Artenschutz. Die beiden RP-Genehmigungsbescheide enthalten laut Mitteilung zudem zahlreiche Auflagen, die unter anderem dem Schutz und den Interessen der in der Nähe wohnenden Menschen und dem Lebensraum der Tiere Rechnung tragen sollen.

Die Initiative Hoher Odenwald und die Naturschutzinitiative haben die Genehmigungen als "verantwortungslos" und "Schlag ins Gesicht tausender Menschen der Region" bezeichnet. In beiden Gebieten seien zahlreiche geschützte Arten wie beispielsweise der Schwarzstorch und mehrere Fledermausarten nachgewiesen. Bei beiden Standorten seien Wasserschutzgebiete und herausragende Kulturlandschaften mit wichtigen Kulturgütern betroffen, beklagen die Gegner. Wer bei einem solchen Vorgehen noch von "Ökostrom" und "Umweltschutz" spreche, stelle die naturschutzfachlichen und artenschutzrechtlichen Fakten auf den Kopf, so Harry Neumann, Bundesvorsitzender der Naturschutzinitiative. wil/bjz