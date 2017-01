Auch bei Altlußheim brennen Kabel

Rhein-Neckar. Erneut hat es zwei Brandanschläge auf Kabelschächte neben Bahngleisen in der Region gegeben. Am Montag steckten bislang unbekannte Täter Kabelschächte an Bahnstrecken im südpfälzischen Jockgrim und in Altlußheim in Brand. Dies bestätigten die Polizei Karlsruhe und die Bahn auf Anfrage.

Ein Lokführer habe das Feuer gegen 19.35 Uhr an der Bahnstrecke entdeckt und Alarm geschlagen, berichtete ein Sprecher der Bahn. Betroffen war - wie schon bei der ersten Brandstiftung am vergangenen Mittwochabend - die Hauptstrecke von Mannheim nach Karlsruhe. Der Brand sei zwar schnell gelöscht gewesen. Allerdings mussten die zerstörten Kabelstränge wieder neu verbunden werden. Im Zuge der Reparaturarbeiten, die bis 22.10 Uhr dauerten, mussten Züge die Stelle mit erheblich verlangsamter Geschwindigkeit passieren oder umgeleitet werden. 17 Fernverkehrszüge hätten über Heidelberg fahren müssen. 19 Fernzüge hätten Verspätungen von bis zu 25 Minuten gehabt, sagte der Sprecher. Der Regionalverkehr sei nicht ganz so heftig betroffen gewesen. Hier seien nur sechs Regionalbahnen betroffen gewesen, die früher als üblich geendet hätten. Die Verspätungen hätten hier nur bis zu zehn Minuten betragen.

Am jüngsten Tatort bei Altlußheim verläuft der Kabelschacht, den der Täter mit Brandbeschleuniger getränkt und angezündet hat, inmitten von vier Gleisen auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke. "Der Brandstifter spielt durchaus mit seinem Leben", warnte der Bahnsprecher. Züge seien extrem schnell da und eben auch nicht immer von weitem zu hören.

Im pfälzischen Jockgrim war die Strecke zwischen Wörth und Germersheim betroffen. Hier schlug der unbekannte Brandstifter am Montagnachmittag um 14.20 Uhr zu.

Damit hat es die Polizei nun mit einer Serie von sieben Brandanschlägen auf Kabelschächte entlang von Bahnstrecken in Nordbaden und der Pfalz zu tun. "Wir gehen von einem Zusammenhang aus", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Karlsruhe, in dessen Bereich die Ermittlungen zusammenlaufen. Die Kripo in Bruchsal hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die auch von Kollegen der Bundespolizei unterstützt wird. Eine heiße Spur zu den Brandstiftern gibt es allerdings noch nicht. "Wir bauen auf die Unterstützung der Bevölkerung", betont deshalb der Polizeisprecher.

Die Brandstiftungsserie an Kabelschächten entlang von Bahngleisen hatte am vergangenen Mittwoch begonnen. Zuerst schlug der Täter an der Hauptstrecke Mannheim-Karlsruhe bei Graben-Neudorf zu. Hier richtete er einen Sachschaden von mindestens 100 000 Euro an. Am Donnerstag wurden dann gegen 11.30, 12.50, 14.45 Uhr und 18 Uhr vier weitere Brände an den Bahnstrecken bei Walldorf-Wiesloch, Bruchsal-Untergrombach, beim Schlachthof Bruchsal und im pfälzischen Lingenfeld gemeldet. Überall ging der Täter nach gleichem Muster vor, öffnete den Kabelschacht, kippte Brandbeschleuniger hinein und zündete ihn an.