Lambrecht: „Die drei waren sehr beliebt“

Von unserem Redaktionsmitglied

Julian Eistetter

Lambrecht. Der Nieselregen verwandelt die letzten Schneereste in der Klostergartenstraße in matschige Pfützen. Vom Hof eines Horts ertönt das Lachen spielender Kinder. Gegenüber liegt das Seniorenhaus "Lambrechter Tal". Ein moderner Bau mit gelb-orangefarbener Fassade. Im Hintergrund erheben sich die Berge des Pfälzerwaldes. Ein Idyll, in das urplötzlich das Grauen einzog.

Drei ehemaligen Pflegern des Heims wird vorgeworfen, im Dezember 2015 eine 85-jährige Bewohnerin getötet zu haben. Ende des vergangenen Jahres wurden daher zwei Männer im Alter von 23 und 47 Jahren und eine 26-jährige Frau festgenommen. Zwei Verdächtige kommen aus dem Raum Bad Dürkheim, einer aus dem Kreis Südliche Weinstraße. Gegen das Trio wurde Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Mordes erlassen. Sie sollen dem Opfer eine Überdosis Insulin gespritzt und es anschließend erstickt haben. Zuvor schon sollen die Beschuldigten fünf Senioren gequält und die Misshandlungen gefilmt haben. Die Handy-Videos hätten schließlich auch zum Ermittlungserfolg geführt.

Am Donnerstag läuft im Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Normalbetrieb. Im Minutentakt fahren Mitarbeiter auf den gepflasterten Parkplatz. Durch die großen Fenster sieht man die Senioren beim Mittagessen, während Pflegekräfte die Zimmer richten. Über die ungeheuerliche Tat sprechen möchte oder darf keiner der Mitarbeiter. Auskunft gibt es nur von Markus Broeckmann, Geschäftsführer des AWO-Bezirksverbandes Pfalz. "Wir sind noch immer tief bestürzt", sagt er. "Das liegt so fern der Vorstellung, dass man es nicht fassen kann", beschreibt er die allgemeine Gemütslage. "Die drei waren sehr beliebt bei den Bewohnern", berichtet er weiter. Alle hätten zudem einwandfreie polizeiliche Führungszeugnisse gehabt. "Und es schreibt ja keiner in die Bewerbung, dass er zu sowas fähig ist", benennt Broeckmann das Offensichtliche.

Todesfälle: zweistellige Zahl

Indes ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankenthal weiter mit Hochdruck. Derzeit werden alle Todesfälle, die sich im Pflegeheim zwischen Dezember 2015 und September 2016 ereignet haben, aufgearbeitet. Oberstaatsanwalt Hubert Ströber spricht dabei von einer Zahl im zweistelligen Bereich, ohne sie aber nennen zu wollen. "Wir gehen davon aus, dass es sich um die erste Tat gehandelt hat", sagt Ströber. Daher würden nur anschließende Todesfälle untersucht, obwohl zwei der Beschuldigten seit 2009 in der Einrichtung arbeiteten.

Zuletzt stellte Ströber auch Exhumierungen in den Raum, um Rückschlüsse auf die Todesursachen ziehen zu können. "Es gibt noch keinen konkreten Zeitplan. Wir müssen klären, wer verbrannt und wer beerdigt wurde", sagt Ströber. Dann müsse mit der Rechtsmedizin entschieden werden, ob hilfreiche Rückschlüsse angesichts des Verwesungsprozesses überhaupt noch möglich sind.

"Wenn es erfolgversprechend ist, brauchen wir einen gerichtlichen Beschluss", so der Oberstaatsanwalt. Angehörige hätten in einem solchen Fall kein Mitspracherecht. Die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Erstickungstod nach gut einem Jahr unter der Erde noch nachweisen kann, hängt indes ganz von den äußeren Bedingungen ab. "Je weiter der Verwesungsprozess fortgeschritten ist, desto unwahrscheinlicher ist es, noch etwas zu finden", erklärt Reinhard Urban, Leiter des Instituts für Rechtsmedizin in Mainz, auf Anfrage dieser Zeitung. Bei lehmigen, feuchten Böden könnten bestimmte Nachweise aber noch nach gut einem Jahr sichtbar sein.

130 von 147 Plätzen belegt

So tief der Schock in der Einrichtung sitzt, so unberührt wirken einige Heimbewohner und Angehörige vor Ort. Holger Müller ist erst nach der Tat in das Heim gekommen. Mit seinem Gehwagen macht er sich gerade auf nach Neustadt. "Ich habe nur im Fernsehen davon erfahren", sagt der 65-Jährige. "Da hat man schon ein dummes Gefühl." Angst habe er aber nicht. Er sei ja noch relativ fit. "Ich habe aber den Eindruck, die Mitarbeiter sind in letzter Zeit freundlicher geworden", sagt Müller.

Einige Meter weiter holt gerade ein Mann einen Sack Mandarinen aus dem Kofferraum. Für seine Frau im Heim. "Schwarze Schafe gibt es überall", ist sein Kommentar. Überlegungen, die Frau aus dem Heim zu holen, habe es nicht gegeben. So wie es laut Geschäftsführer Broeckmann ohnehin keine Abmeldungen wegen des mutmaßlichen Mordes gebe. "Wir erfahren eine hohe Solidarität", sagt er. 130 von 147 Plätzen seien belegt. Es habe einen Schulterschluss mit dem Personal gegeben. Ob nicht sogar noch mehr von diesem Personal unter Verdacht steht, wollte Hubert Ströber am Donnerstag nicht sagen: "Wir können zum jetzigen Zeitpunkt aber nichts ausschließen."