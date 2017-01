"Egon" wirbelt die Region durcheinander

Rhein-Neckar. Sturmtief "Egon" hat den Menschen in der Region eine unruhige, wenn nicht schlaflose Nacht zum Freitag beschert. Die Feuerwehren waren in mehr als hundert Einsätzen unterwegs. Größere Schäden sind jedoch offensichtlich nicht entstanden. "Egon" hat die Region lediglich ordentlich durcheinandergewirbelt.

Alleine Polizeipräsidium Mannheim bilanzierte in seinem Bereich nach dem Sturm 147 Gefahrenstellen und 35 Alarme. Überwiegend seien Baugerüste und Bauzäune umgeworfen worden. Auf einer Baustelle des Wohngebiets "Centro Verde", das die Mannheimer GBG-Wohnungsbaugesellschaft an der Ecke Ulmenweg/Herzogenriedstraße errichtet, war ein Gerüst auf einer Länge von gut 100 Metern komplett heruntergerissen.

In der Sandhofener Straße kletterte kurz nach fünf Uhr eine Lkw-Fahrerin auf den Auflieger ihres Sattelzuges, um eine Plane festzuzurren. Eine Sturmböe erfasste die Plane und schleuderte die Frau aus vier Metern Höhe zu Boden. Die Lkw-Fahrerin musste mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Schwer verletzt wurde ein 31-jähriger Autofahrer auf der B 19 zwischen Bad Mergentheim und Würzburg. Ein mächtiger Baum krachte auf das Auto und zerstörte die Beifahrerseite komplett. Die Bundesstraße war mehrere Stunden komplett gesperrt.

Im Kurpfalzring in Heidelberg musste die Feuerwehr in der Nacht ein 20 Quadratmeter großes Werbeschild abmontieren. Das Metallgestell des Schildes hatte "Egon" bereits herausgerissen".

Zwischen Neckargemünd und Neckarsteinach stürzte kurz nach vier Uhr ein Baum auf die Oberleitung der S-Bahn-Strecke. Der Zugverkehr musste bis 6.20 Uhr komplett eingestellt werden.

In Landau drohte der Weihnachtscircus wegzufliegen. Hier richtete der Sturm einen Schaden von rund 300 000 Euro an. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk waren ab 1.30 Uhr mehrere Stunden im Einsatz. Das Tierzelt blieb unbeschädigt, die Dachplane des Hauptzeltes riss jedoch in ihrer ganzen Höhe auf.

Mehrere Solarmodule an Straßenschildern wurden herausgerissen, so etwa auf der B 37 bei Mannheim. Überall stürzten Bäume um und zerstörten dabei zum Teil auch Autos oder krachten gegen Hauswände. Dachziegel flogen herum. Am Rathaus in Viernheim musste die Feuerwehr Dämmmaterial einsammeln, das heruntergeweht wurde.

Die umstürzenden Bäume und herabfallenden Äste kappten nach Angaben des Energieversorgers EnBW Leitungen und schnitten mehrere Tausend Haushalte im Hohenlohekreis, im Main-Tauber-Kreis sowie in Teilen des Rhein-Neckar-Kreises und des Kraichgaus vom Stromnetz ab.

Die öffentlichen Parks der Region waren heute geschlossen und wurden nur zum Teil wieder geöffnet. Im Schwetzinger Schlossgarten entwurzelte "Egon" einige Bäume. Auch die Stadt Ludwigshafen sperrte Friedhöfe, Wildpark, Maudacher Bruch, Parkinsel und Ebertpark bis auf Weiteres. Die Stadt Mannheim öffnete dagegen den Luisenpark und Herzogenriedpark bereits wieder ab 13 Uhr. Die Schäden hätten sich nicht als so gravierend erwiesen, meldete die Parkverwaltung am Mittag.

Sturmtief "Egon" erreichte nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Stadtgebiet von Mannheim eine Geschwindigkeit von 88 Stundenkilometern. Dies liegt gemäß der Kategorisierung des Wetterdienstes knapp unterhalb der Grenze zu schweren Sturmböen. Weitaus heftiger wehte der Wind in der Pfalz. Auf dem Weinbiet bei Neustadt maßen die Experten extreme Orkanböen von 148 Stundenkilometern. Im Waibstadt im Rhein-Neckar-Kreis wehte Egon mit 97 Kilometern pro Stunde, berichtete DWD-Sprecher Clemens Steiner.

Nach kurzer Verschnaufpause heute Mittag soll morgen der Wind zurückkommen, allerdings nicht mehr ganz so stark wehen. Der DWD rechnet beispielsweise für Mannheim mit Windgeschwindigkeiten um die 50 bis 60 Kilometer.

Da es aber auch wieder zu schneien beginne, müsse bis morgen Abend mit Schneeverwehungen gerechnet werden. Am Sonntag seien dann nur noch vereinzelt ein paar Flocken zu erwarten, sagte Steiner. Dafür komme ab Montag die Kälte. Dienstag und Mittwoch seien reine "Eistage" mit Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes. Die Tiefstwerte liegen auch in den Niederungen der Region nachts bei minus 7 Grad. (Bernhard Zinke)