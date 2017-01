"Ich habe mit einem Zauberkasten angefangen"

Glogger, Sitzungspräsident Seitz und Friedrich (v.l.) beim Empfang. © Venus

Bad Dürkheim. "Als ich den Anruf von der Dürkheimer Karnevalsgesellschaft bekommen habe, dachte ich, die haben sich verwählt! Ich bin doch gar kein Winzer", verrät Nicolai Friedrich gut gelaunt. "Dass dem nicht so war, ehrt mich sehr", sagt er fröhlich und schenkt der Runde ein strahlendes Lächeln. Bevor die "Derkemer Grawler" dem hessischen Mentalmagier den "Goldenen Winzer"-Orden bei einer großen Gala im Kurhaus verleihen, erweist ihm die Kurstadt Bad Dürkheim mit einem Empfang die Ehre.

"Es kommt ja nicht so oft vor, dass wir hier im Rathaus mit Magie zu tun haben, obwohl häufig behauptet wird, dass wir beim Haushalt zaubern", sagt Bürgermeister Christoph Glogger und zwinkert dem prominenten Besucher zu. Der hat sein Handwerk dagegen von der Pike auf gelernt: "Ich habe im Kindergarten mit einem Zauberkasten angefangen und dann ging es immer so weiter", erzählt der sympathische Illusionskünstler, der bei der Gala einen "Wein-Trick"zeigen will: "Der funktioniert ein bisschen wie bei Goethes Zauberlehrling. Mein Siri versteht statt ,Nein' das Wort ,Wein' und ich stehe am Ende mit ganz vielen Flaschen auf der Bühne", lässt er sich ein bisschen in die Karten schauen.

"Ich bin gespannt", sagt Glogger und macht Friedrich seinerseits Lust auf einen "Schoppen Pälzer Woi": "Wenn man anfängt, sich durch die Dürkheimer Weine zu probieren, merkt man schnell, warum sie so viele Preise bekommen." Die Liebe zu einem guten Tropfen hält Friedrich in seinem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt fest: "Magie soll inspirieren und die einzige Grenze ist unsere Fantasie. Ein guter Wein kann die Fantasie ja bekanntlich beflügeln, in diesem Sinne Prost!", schreibt er mit schwungvoller Hand und bestaunt beim Durchblättern die Einträge von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, dem Mainzer Bischof Kardinal Karl Lehmann oder dem Kabarettisten Eckart von Hirschhausen, die ebenfalls Ordensträger sind.

Römer, Advent und Wurstmarkt

Damit der Nordhesse Friedrich einen Eindruck von Bad Dürkheim bekommt, verrät Glogger augenzwinkernd, dass hier zur Zeit Kaiser Konrads der Advent erfunden worden ist: "Zumindest wurden im Kloster Limburg auf einer Synode im Jahre 1038 die Adventssonntage festgelegt." Und so galoppiert Glogger mit seinem Gast kurz durch die Geschichte: "Die Römer kelterten in Ungstein den ersten Wein, der ,Rote Fitz', Musterpfälzer und Mitorganisator des Hambacher Fests brachte den Sekt nach Deutschland, Dürkheim wurde dank Saline Kurstadt, der Wurstmarkt zum größten Weinfest der Welt und die Japaner versuchten vergeblich, das Dürkheimer Riesenfass nachzubauen."

Dennoch bleibt es für Friedrich nur ein Kurzbesuch: "Die Grawler haben das geschickt gemacht, der Ehrungstermin kam, bevor mein Tourplan stand. Den haben wir dann um den Goldenen Winzer herumgebaut", erzählt er. So geht es heute direkt weiter nach Limburg und am Dienstag, 17. Januar, 19 Uhr, tritt der Mentalmagier in Landau auf.