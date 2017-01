Kinder kurbeln sich übers Tal

Von unserem Redaktionsmitglied

Simone Jakob

Sinsheim. "Guten Tag, wie geht es Ihnen?", tönt es aus einem kleinen kegelförmigen Kerl mit gläsernem Kopf und Kugelaugen. Vorsichtig rollt der rote Roboter, der ein bisschen an eine Blumenvase erinnert, auf die Besucher des Sinsheimer Erlebnismuseums für Fördertechnik zu und fragt, was sie sich zuerst anschauen möchten. "Nobby macht mich beinahe arbeitslos", sagt der pädagogische Leiter Samuel Kreis schmunzelnd und wählt das Ochsenfuhrwerk aus, zu dem Nobby dienstbeflissen rollt. Wie fast jede der über 100 Maschinen des Museums, lässt sich auch das Fuhrwerk per Knopfdruck zum Leben erwecken. So erschallen die Kuhglocken, wenn die braun-gefleckten Fichtenholz-Ochsen ihre Köpfe und Schwänze bewegen und der Karren quietscht und knarrt, als würde er über einen Feldweg holpern.

"Die Kinder sind total begeistert, weil sie hier so viel anfassen und ausprobieren dürfen", berichtet Kreis beim Rundgang durch die rund 2000 Quadratmeter große Ausstellungsfläche. Und die Begeisterung für Technik ist es, die Museumsgründer Norbert Axmann bei jungen Menschen wecken möchte. Als Hersteller von Fördertechnik spürte der Sinsheimer Unternehmer den Fachkräftemangel besonders deutlich. Deshalb machte er 2012 seinen Traum wahr und eröffnete auf dem ehemaligen Firmengelände das weltweit einzige Erlebnismuseum für Fördertechnik.

Wuppertaler Wagen erworben

Seine neueste Errungenschaft ist noch unter blauen Planen versteckt, soll aber bald groß herauskommen: "Wir haben einen Teil der ausrangierten Wuppertaler Schwebebahn bekommen. Den wollen wir auf ein eigens konstruiertes Stahlkongerüst mit Schienen setzen, so dass sich der Wagen hin und her bewegen kann", verrät Kreis. Möglicherweise werden sogar Besucher einmal damit schweben dürfen.

"Wenn Kinder Dinge ausprobieren können, prägen sie sich die Mechanismen, die dahinter stecken viel besser ein", betont der Techniklehrer, der Kindergarten- und Schülergruppen durch die Ausstellungshallen führt. So demonstriert eine ausgemusterte Skigondel, wie man an abgelegenen Orten, wo Elektrizität fehlt, mittels Muskelkraft ein Tal oder einen Fluss überqueren kann. "Die Kinder steigen in den Korb und kurbeln sich an der Schiene entlang ans andere Ende des Tals. Das ist immer der Höhepunkt jeder Führung."

Das Konzept scheint aufzugehen, denn das kleine Museum verzeichne jedes Jahr ein Besucherplus von 40 Prozent. Und das obwohl die Lage direkt neben dem bekannten Technik-Museum nicht unbedingt vorteilhaft ist. "Wir werden oft verwechselt. Zwei Museen, die sich mit Technik beschäftigen und nur einen Steinwurf auseinander liegen, gibt es sonst nirgendwo", sagt Kreis. Dennoch habe man ein freundschaftlich-kollegiales Verhältnis zum großen Nachbarn. Schließlich wollten beide Einrichtungen die Grundlagen der Technik für Bildungszwecke zur Verfügung stellen und junge Menschen für die Materie begeistern. Dafür dass die Besucher alle Ausstellungsstücke immer in Aktion erleben können, sorgt Holger Frank. "Hier gibt's immer was zu schrauben", sagt der technische Leiter, der in seiner Werkstatt gerade an einer neuen Antriebsart tüftelt. "Sagen wir mal so, es ist eine mechanisch erstaunlich einfache Lösung, auf die bisher noch keiner gekommen ist."

Wie Güter in Unternehmen auf der ganzen Welt transportiert werden, demonstriert die Miniförderanlage mit Rollenbahn, Aufzügen, Gurtkurven - die Paketen beim Richtungswechsel helfen -, Abschiebern und Hängeförderern. "Neben der Mechanik sind 45 Getriebemotoren, ebenso viele Sensoren und eine programmierbare Steuerung im Einsatz", erklärt der Pädagoge. So können die Kinder ein Paket auflegen, die Anlage starten und seine Reise durch das System verfolgen.

"Sie werden ihren Besuch nicht bereuen", verspricht Nobby beim Losrollen. Und damit hat er recht.