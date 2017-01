12.000 Menschen bei Rotweinwanderung

Freinsheim. Strahlender Sonnenschein aus einem wolkenlosen blauen Himmel - das Wetter über der berühmten Weinlage "Musikantenbuckel" in Freinsheim bot Samstag und Sonntag eine Bilderbuchkulisse für die traditionelle "Rotweinwanderung", das erste Weinfest der Pfalz dieses Jahres unter freiem Himmel. Nach Schätzungen von Stadtbürgermeister Matthias Weber gingen mehr als 12.000 Besucher auf die sieben Kilometer lange Strecke am sonnigen Hang im Norden des Weinbaustädtchens.

Die 16 Winzer und Genossenschaften hatten allerdings am Freitagabend zur Eröffnung bei Temperaturen um minus sieben Grad und romantischem Fackelschein einige Mühe beim "Eingewöhnen" in die äußeren Umstände dieses Festes. Nahezu 200 Helfer unterstützen die Winzer beim Aufbau auf dem "Musikantenbuckel".

Etwa 2000 Winterwanderer waren schon in den Abendstunden des Freitags ab 18 Uhr bei Fackelschein unterwegs. Am Samstag und Sonntag gab es zeitweise rund um die 16 Stationen gelegentlich Gedränge - vor allem, wenn es um die Sitzgelegenheiten in weißen Zelten oder an Tischen in mehreren Planwagen ging. "Wir können davon ausgehen, dass an beiden Tagen ab Mittag jeweils mindestens 5000 Besucher auf dem Wanderweg unterwegs waren", sagte gestern der Beigeordnete Thomas Krüger.

Einige Winzer hatten Spätburgunder und Dornfelder, Schwarzriesling und Cabernet Sauvignon, Portugieser und Merlot in einem Wasserbad angewärmt - Rotwein soll auch im Winter und bekanntlich selbst im Sommer nicht eiskalt verkostet werden. Beim Glühwein erübrigte sich dieser Service ohnehin - doch der war kurioserweise von den überwiegend jungen Weinwanderern weniger gefragt als die etwa ein Dutzend Rotweinsorten, die meist sogar gleich in Flaschen auf den Weg gebracht wurden.

Die Verpflegungsstationen boten in ihren improvisierten Küchen nicht nur "typisch Pfälzisches" wie Grillschinken, Zwiebelfleisch oder Leberknödel, Bratwurst und Saumagen, sondern auch Ungewöhnliches wie Tafelspitz, Wildhasenragout, Austern und sogar Hummer vom Grill.

Die Frage, warum es die Rotweinwanderung seit rund 15 Jahren gibt, beantwortete ein Winzer so: "Wir haben eine Rebfläche von über 430 Hektar - davon sind 46 Prozent Rotwein. Das wollen wir unseren Gästen nahebringen." (rs)