Donald Trump wird wohl kein Ehrenbürger

Kallstadt - idyllischer Weinort und Wiege der Familie Trump in der Pfalz. © Venus

Kallstadt. "Wir können doch nichts dafür", stöhnt Ortsbürgermeister Thomas Jaworek. In den vergangenen Monaten sind ganze Heerscharen von Reportern aus aller Welt in das beschauliche Pfälzer Dörfchen Kallstadt eingefallen. Wer sich am 6. November 2016, dem Tag der US-Präsidentschaftswahlen, ab 5.30 Uhr auf der Straße blicken ließ, hatte unweigerlich eine Fernsehkamera vor der Nase. Der hinlänglich bekannte Grund: Der Großvater des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump stammt aus der 1225 Einwohner großen Gemeinde.

Das nächste Kapitel des im Ort ungeliebten Dauerbrenners: Dem Gemeinderat liegt ein Antrag auf dem Tisch, Donald Trump doch bitte zum Ehrenbürger zu ernennen. Das Thema ist Punkt drei auf der umfangreichen Tagesordnungs der Gemeinderatssitzung, die morgen Abend um 19 Uhr im Rathaus stattfindet.

Gestellt haben den Antrag die Republikaner - wohlgemerkt nicht die US-amerikanische Partei, politische Heimat des milliardenschweren Immobilien-Unternehmers, sondern die stramm rechtskonservative deutsche Partei REP. "Das öffentliche Interesse an Donald Trump und auch das Interesse an seiner Herkunft wird sich weiter vergrößern. Dies sollte von der Gemeinde Kallstadt zum Anlass genommen werden, um mit dem Namen ,Trump' öffentlichkeitswirksam zu werben und dem Wirtschafts-, Gastronomie- und Tourismusstandort eine neue ,Attraktion' hinzuzufügen", schreiben die REPs in dem Antrag an den Gemeinderat. Und die Republikaner gehen noch weiter. Neben der Verleihung der Ehrenbürgerrechte soll nach dem Willen der Rechtsausleger auch eine Straße oder ein Platz benannt werden. Außerdem wollen sie Gedenktafeln an den Häusern der beiden Großeltern angebracht werden.

Haus soll verkauft werden

Vor allem letzteres dürfte für den Besitzer des großväterlichen Elternhauses ein Alptraum sein. Schon jetzt weiß er sich kaum des Ansturms von Schaulustigen zu erwehren. Ein Zettel am blauen Hoftor deutete am Tag der Präsidentenwahl darauf hin, dass der Eigentümer die Last schnellstmöglich loswerden will. Auch Bürgermeister Jaworek weiß um die Absicht. Verkauft worden sei es aber noch nicht.

Die Chancen Donald Trumps auf die Kalllstadter Ehrenbürgerwürde sind indessen denkbar klein. "Es gibt keine Fraktion, die den Antrag unterstützt", sagt Bürgermeister Jaworek vor der Gemeinderatssitzung. Man habe auch noch nie von dieser Möglichkeit der Ehrung Gebrauch gemacht, selbst bei einem ehemaligen Bürgermeister, der sich 40 Jahre lang ehrenamtlich für die Gemeinde engagiert hatte. Ganz nebenbei sei Donald Trump in den ganzen 70 Jahren seines Lebens nicht in Kallstadt gewesen.

Auch bei der Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim zeigt man sich sehr reserviert gegenüber dem Wunsch. Laut rheinland-pfälzischer Gemeindeordnung bedürfe es für die Ehrenbürgerwürde besonderer Verdienste um die Ortsgemeinde. "Die sehen wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht", sagt Büroleiter Jörg Heidemann auf Anfrage dieser Zeitung. Und Bürgermeister Jaworek ergänzt: Sollte sich daran etwas ändern, dann könne der Gemeinderat in vier Jahren ja noch mal neu darüber beraten. (Von unserem Redaktionsmitglied Bernhard Zinke)