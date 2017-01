Minustemperaturen lassen Schnaken völlig kalt

Von unserem Redaktionsmitglied

Simone Jakob

Speyer. Starkregen, Hochwasser und Schwüle haben den Stechmückenbekämpfern das dritte Rekordjahr in Folge beschert. Rund vier Millionen Euro hat die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) 2016 ausgeben müssen, um die lästigen Pikser in Schach zu halten.

Das hat seinen Preis: "Unsere finanziellen Ressourcen sind restlos aufgebraucht, so dass eine Erhöhung der Umlage für die Mitgliedsgemeinden um zehn Prozent ab diesem Jahr unumgänglich ist", betont Präsident Paul Schädler. Der Aktionsgemeinschaft gehören 100 Städte, Gemeinden und Landkreise entlang des Oberrheins an. Bereits im August konnte die KABS eine Plage nur deshalb abwenden, weil die Mitglieder eine einmalige Umlage von 20 Prozent beschlossen hatten.

Hochwasser und Schwüle

"Im vergangenen Jahr haben die Schnaken paradiesische Zustände vorgefunden. Wir hatten zwölf Hochwasserwellen, die dicht aufeinanderfolgten, jede Menge Starkregen und dann hat die Schwüle ein Massenschlüpfen ausgelöst", fasst der Wissenschaftliche Direktor, Norbert Becker, zusammen. Zudem sei bei jeder Welle ein Stück Land mehr überschwemmt worden, so dass aus den an den Uferböschungen abgelegten Eiern - die vorher nicht in Berührung mit Wasser gekommen waren - auch jedes Mal Larven schlüpfen konnten. "Deshalb mussten wir die größte Bekämpfungsfläche seit Gründung der KABS bewältigen. Unsere Mitarbeiter waren vom 20. April bis 7. August jeden Tag im Einsatz, manchmal bis spät in die Nacht hinein", fasst Becker das Problemjahr zusammen. So haben die Schnakenbekämpfer eine Fläche von mehr als 30 000 Hektar (2015: 20 000 Hektar) mit dem biologischen Bekämpfungsmittel B.t.i. behandelt. Es richte im Darm von Mückenlarven verheerende Schäden an, sei aber für andere Tiere unschädlich.

Auf 24 600 Hektar sei das B.t.i. mit dem Hubschrauber verteilt worden, die restliche Fläche haben die Mitarbeiter zu Fuß, mit einer Rückenspritze ausgestattet, behandelt. 38 000 Stunden seien die Helfer im Einsatz gewesen, im Jahr 2015 waren es laut Becker noch 20 000 Stunden. Dabei hätten die Mitarbeiter 306 Tonnen des in Eisgranulat verpackten mikrobiologischen Kampfstoffs verteilt (2015: 200 Tonnen).

Wer jetzt hofft, dass die eisigen Nächte den Lästlingen schaden, den muss Becker enttäuschen: "Temperaturen von bis zu minus 20 Grad gehen an den Schnaken spurlos vorüber. Sie produzieren ein körpereigenes Frostschutzmittel, das mit Glycol vergleichbar ist und verhindert, dass die Körperflüssigkeit gefriert", erklärt der Biologe. Im Gegenteil, wenn der Winter sehr kalt sei und es im März schnell warm wird, erhöhe sich die Schlupfbereitschaft.