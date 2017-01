Ehrung trifft Mannheimer Comedian mitten ins Herz

Gruppenbild mit Saumagen-Orden (v.l.): Prinzessin Steffi I., Christian "Chako" Habekost, Sitzungspräsident Michael Rupp, Kinderprinz Pablo Paul, Vorsitzende Gabi Külbs und vorne Till Stefan Bernatz. © Venus

Schifferstadt. "Ich bin wirklich gerührt, ob ihr mir das glaubt oder nicht", sagt der Comedian Christian "Chako" Habekost und im Vereinsheim der Karneval- und Tanzsportgesellschaft "Schlotte" in Schifferstadt erhebt sich donnernder Jubel. Wie bereits kurz berichtet, ist der Mannheimer Kabarettist die 26. Persönlichkeit, die in der Rettichstadt zum Saumagen-Ordensträger gekürt wird. Gemeinsam begeistern Habekost sowie sein Vorgänger und Laudator, Fernseh-Koch Horst Lichter, die rund 120 geladenen Gäste, die den Geehrten mit Ahoi-Wellen ihre Ehrerbietung erweisen.

Laudator Lichter gerührt

"Liebe Gabi, ich hab' wieder Tränchen in den Augen, wenn ich hier stehe", sagt Horst Lichter und strahlt die Schlotte-Vorsitzende Gabi Külbs an. Obwohl er im vergangenen Jahr nur einmal für einen Tag in Schifferstadt gewesen sei, "fühlt es sich an, als würde ich nach Hause kommen", sagt der sympathische Kölner. Und man merkt, dass es ihm damit durchaus ernst ist. "Eigentlich bin ich kein Karnevalist. Ich mag das alles gar nicht. Aber was ich hier bei der Verleihung des Saumagen-Ordens erlebt habe, das ist etwas ganz anderes. Das ist Liebe, wenn man einen Abend in dieser Art und Weise vorbereitet", sagt Lichter. Mit Chako Habekost habe die Schlotte einen würdigen Ordensträger gefunden. "Ich habe viel Ehrfurcht vor einem Kabarettisten, denn er kann selbst böse Dinge so erklären, dass wir sie verstehen. Und noch mehr, so dass wir darüber lachen können."

Witze über Vegetarier

Eigentlich biete Habekost ihm viel Angriffsfläche: "Du bist groß, schlank, kannst Leute zum Lachen bringen, singen und tanzen, alles Dinge, die ich nicht kann. Außerdem hast Du promoviert und ich habe mir lange überlegt, was das heißen könnte", frotzelt Lichter zum hörbaren Vergnügen der Gäste. Doch eine Sache zum Sticheln habe er dann doch gefunden: "Du kriegst einen Saumagen-Orden und bist Vegetarier." Kein Problem findet "Chako": "Der Koch hat mir eine Veggie-Variante serviert und da ich keinen missionieren möchte, habe ich auch kein Problem mit einem Saumagen aus Rosenquarz." Lichter lacht und schiebt einen "platten" Witz hinterher: "Du musst jetzt auch nicht lachen", beruhigt er Habekost. "Für die Erben hat ein Vegetarier echte Vorteile. Den muss man nicht beerdigen, den kann man kompostieren", plaudert der TV-Koch und der Saal bebt. Dann deutet er eine Verbeugung an und sagt: "Lieber Chako, ich habe fertig. Mehr Ehrerbietung kann ich nicht machen, weil das alles ehrlich war. Alles Weitere wäre Schmäh."

Mit einem Tusch kündigt Peter Arnold den großen Moment an. "Das hohe närrische Ministerium gibt sich die Ehre und würdigt Christian Chako Habekost, der als echter Kurpfälzer seine Heimat mit viel Humor und Charme repräsentiert", trägt Gabi Külbs vor. Mit einem strahlenden Lächeln hängt Prinzessin Steffi dem Mannheimer den 740 Gramm schweren Edelstein-Saumagen um den Hals und kürt ihn damit offiziell zum Würdenträger. Da sich der schwere Original-Orden nicht gut zum Dauertragen eignet, rüstet Steffi ihn auch mit einer kleinen Anstecknadel aus.

Habekost bedankt sich mit Küsschen und freut sich sichtlich über den Applaus, der im rappelvollen Vereinsheim anschwillt. "Wenn ein Künstler am Herd mir eine Laudatio hält, die mit Liebe zu tun hat, dann trifft mich das genau hier rein", sagt Chako Habekost und deutet mit einer großen Geste auf sein Herz. Es sei selten, dass die Arbeit eines Kabarettisten gewürdigt werde: "Niemand nimmt Dich ernst und jeder Zweite sagt, ,ich mach' so was Ähnliches wie Du, ich erzähl' am Stammtisch Witze.' Weeschwie'sch Män?"

Wie viel ihm die Pfalz bedeutet, beteuert er leidenschaftlich: "Danke, Dankschee, dass ich do lebe darf, wo die Reben so literarisch sin, dass mer se lese kann. Wo Elwetritsche ernster genomme werde wie Politiker. Wo sogar der Handkäs' Musik macht und wo die Grumbeere schönere Namen haben wie Kinder und Enkel. Hosianna alle miteinander! Da ist im Saal kein Halten mehr.