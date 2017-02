Prozess nach Messerattacke auf Sechsjährige

Dossenheim/Heidelberg. Mal soll sie vom Fenster aus eine Flasche und einen Apfel auf Radfahrer und Fußgänger geworfen haben, die vor ihrem Haus vorbeikamen. Dann wieder soll die heute 32-Jährige völlig unvermittelt Passanten angegriffen haben: Die Frau, die im Juli vergangenen Jahres in einem Dossenheimer Supermarkt ein sechsjähriges Mädchen lebensgefährlich verletzte, ist offenbar schon vor dieser Tat aufgefallen. Seit Mittwoch muss sie sich auch deshalb vor dem Heidelberger Landgericht verantworten.

Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Drei Prozesstage sind anberaumt, an denen unter anderem neun Zeugen und zwei Sachverständige gehört werden sollen.

Das bleiche Gesicht verbirgt die zierliche Frau hinter einem Aktenordner, als sie in den Gerichtssaal geführt wird. Sie trägt ein schwarzkariertes, rustikales Flanellhemd und eine dunkle Schirmmütze. Seit dem Geschehen am Abend des 5. Juli lebt sie in einer Psychiatrischen Klinik. Richter, Staatsanwaltschaft und Gutachter sollen an den kommenden Verhandlungstagen beurteilen, ob sie die Messerattacke möglicherweise im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen hat. (Michaela Roßner)