12 Kilometer in 21 Minuten

Rhein-NEckar. Ursprünglich sieht die Idee folgendermaßen aus: Die Dauerbaustelle auf der A 656 zwischen Mannheim und Heidelberg bei Mannheim-Friedrichsfeld ist nun endgültig eingerichtet. Ein Selbstversuch soll am ersten Tag testen, wie lange es dauert, bis der Autofahrer das neue Nadelöhr bewältigt hat. Doch dann kommt das Ferienende in Rheinland-Pfalz als weitere Hürde dazu. Die Folge: Noch mehr Stau auf den Autobahnen in der Metropolregion. Hier das Protokoll einer morgendlichen Fahrt von Worms nach Heidelberg.

7.30 Uhr: Auf der A 61 rollt der Verkehr flüssig. Es sind zwar etliche Autos und Lkw unterwegs, aber mit Temposchnitt von 110 bis 120 komme ich problemlos durch.

7.36 Uhr: Am Autobahnkreuz Frankenthal blinke ich rechts und will in Richtung Mannheim weiterfahren. Schon auf der Abbiegespur der A 61 ist zu sehen: Auf der A 6 staut es sich schon hinter dem Kreuz. Im Verkehrsfunk heißt es, dass sich die Autos drei Kilometer lang bis zur Baustelle vor der Autobahnbrücke über den Rhein stauen. Fahrzeitverlust: 20 Minuten. Zu lange für mich. Also einmal komplett durch die Auf- und Abfahrts-"Ohren" des Autobahnkreuzes gedreht und weiter in Richtung Süden. Der nächste Versuch einer Annäherung soll über die A 650 laufen, die von Bad Dürkheim nach Ludwigshafen/Mannheim hineinführt.

7.58 Uhr: In die Staufalle getappt. An der Auffahrt von der A 61 ist es noch flüssig, aber ein paar hundert Meter weiter stockt's. Die Baustelle auf der Kurt-Schumacher-Brücke mit der einspurigen Verkehrsführung fordert ihren Tribut. Und zwar bis vor die Abfahrt von der A 61. Der Verkehr wird jäh abgebremst und quält sich dann zäh über drei Spuren. Der Verkehrsfunk nach den Nachrichten spricht von sechs Kilometern Stau auf der A 650 zur Verbindung auf die B 44 mit einem Zeitverlust von ebenfalls 20 Minuten.

8.15 Uhr: Die Abfahrt zur B 9 in Richtung Speyer rückt langsam in fahrbare Nähe. Nachdem nun also beide Brücken über den Rhein dicht sind, könnte die Altriper Fähre eine Alternative sein. Also runter von der A 650, rauf auf die B 9, wo der Verkehr ebenfalls flüssig rollt. Hinter einem Lkw geht's durch Ludwigshafen-Rheingönheim, wo gerade die Stände des Straßenfestes abgebaut werden. Vor der Festmei3le muss ich sowieso nach rechts auf den Hohen Weg in Richtung Altrip abbiegen. Dort führen enge Gassen zur Autoschnellfähre. Für starken Verkehr ist diese Route nicht gerade ausgelegt.

8.30 Uhr: Die Autoschnellfähre macht ihrem Namen alle Ehre. Ich rolle als Zweites über die Rampe. Insgesamt sind es acht Autos, ein Motorrad und vier Radler, die binnen zwei Minuten übersetzen. Auf Mannheimer Seite ist der Weg frei über die B 36 zum Mannheimer Kreuz, dem eigentlichen Einstieg in den Stautest.

8.37 Uhr: Die mobile Stauanzeige an der Auffahrt zur A 656 erläutert, was die Fahrer hier schon längst wissen: Autos und Lkw rollen im Schritttempo zweispurig aus dem Stadtzentrum und lassen die Fahrzeuge, die von der A 6 kommen, nahezu vorbildlich im Reißverschluss-System einfädeln. Immerhin: Es rollt langsam, aber es rollt.

8.46 Uhr: Etwa 100 Meter vor der Ausfahrt nach Mannheim-Seckenheim steht der Verkehr zum ersten Mal. Ein Blick in die Gesichter der Fahrer zeigt: Kaum Aufregung, alle ertragen den Stau in stoischer Gelassenheit. Und fast alle haben ein Mannheimer oder Heidelberger Kennzeichen. Auswärtige Buchstabenkombinationen sind eher selten.

8.50 Uhr: Der Engpass ist geschafft. Kurz vor der Autobahnbrücke über den Bahnhof von Mannheim-Friedrichsfeld, die während der kommenden drei Jahre erneuert wird, gibt's nur noch eine Fahrspur. Auch hier funktioniert der motorisierte Reißverschluss. Ab jetzt rollt der Verkehr flotter - mit Tempo 40 auf einer 3,15 Meter breiten Fahrbahn, eingefasst von dicken Betongleitwänden.

8.53 Uhr: Die Baustelle ist geschafft. Auf der Gegenseite: von Stau keine Spur. Offensichtlich hat sich der Verkehr aus Heidelberg morgens mit der Baustelle arrangiert.

8.58 Uhr: Ankunft am Stadteingang von Heidelberg. Bis hierhin ist es nun flott gerollt. Doch auf der B 37 blinken die Bremslichter erneut auf. Ich biege ab und suche mir den Rückweg über die leere Ausweichroute B 535 zurück nach Mannheim.

Das Ergebnis des Selbstversuchs: Es dauerte 21 Minuten vom Mannheimer Kreuz bis zum Stadteingang Heidelberg für die Strecke von zwölf Kilometern. Und in Baden-Württemberg sind noch Schulferien.