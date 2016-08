Ein 18-Jähriger hat am Montagmorgen einen Verkehrsunfall auf der A 6 bei Wiesloch verursacht. Der junge Mann und sein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen.

Wiesloch. Ein 18-Jähriger hat am Montagmorgen einen Verkehrsunfall auf der A 6 bei Wiesloch verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann nicht im Besitz eines Führerscheins. Er war in Fahrtrichtung Heilbronn auf einen Sattelzug aufgefahren - hierbei verletzten sich der junge Mann sowie sein 16-jähriger Beifahrer leicht und wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Der Pkw wurde abgeschleppt, die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 6000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 18-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Beamten ermitteln, inwiefern er das Auto mit Wissen des Fahrzeughalters nutzte. Infolge der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war lediglich die rechte Fahrspur in Richtung Heilbronn für den Verkehr freigegeben. Es Bildete sich ein Rückstau von etwa sieben Kilometern Länge, 20 Feuerwehrleute waren im Einsatz. (pol/dls)