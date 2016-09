18-Jähriger wollte Eltern offenbar töten

Der 18-jährigen Sohn einer Familie in Neulußheim steht im Verdacht, seine Eltern am Samstagmorgen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt zu haben.

Neulußheim. Das Familiendrama, das am Samstagmorgen die Gemeinde Neulußheim im Rhein-Neckar-Kreis erschütterte, nimmt wahrhaft dramatische Dimensionen an. Der Verdacht der Ermittler richtet sich nach der gestrigen Vernehmung gegen den 18-jährigen Sohn der Familie. Er soll versucht haben, seine 45-jährige Mutter und seinen ebenfalls 45 Jahre alten Vater mit einem Messer zu töten, teilten die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidium am Montag in einer Presseerklärung mit. Gegen den 18-Jährigen wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen.

Aus bislang unbekanntem Anlass soll der junge Mann gegen 6.30 Uhr am Samstagmorgen seine Mutter und seinen Vater in deren Wohnung mit einem Messer angegriffen haben. Die Eltern erlitten dabei schwere Verletzungen - der Vater wurde lebensgefährlich verletzt.

Anschließend soll sich der 18-Jährige - vermutlich mit der Absicht sich umzubringen - selbst mit mehreren Messerstichen verletzt haben. Der 45 Jahre alte Vater war von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Auch Mutter und Sohn kamen in Krankenhäuser. Derzeit werden beide Eltern im Krankenhaus behandelt und sind nicht vernehmungsfähig.

Der Tatverdächtige wurde am Sonntagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Zu diesem Zeitpunkt sei der Mann wieder vernehmungsfähig gewesen, er kam jedoch nach Eröffnung des Haftbefehls wieder in ein Krankenhaus, wo er derzeit bewacht wird. Er soll nach Angaben der Behörden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden, wenn sein gesundheitlicher Zustand dies zulässt und er "haftfähig" ist.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an. (pol/dls/müm)