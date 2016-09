18-Jähriger wollte Eltern offenbar töten

Der 18-jährige Sohn einer Familie in Neulußheim steht im Verdacht, seine Eltern am Samstagmorgen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt zu haben.

Neulußheim. Das Familiendrama, das am Samstagmorgen die Gemeinde Neulußheim im Rhein-Neckar-Kreis erschütterte, nimmt wahrhaft dramatische Dimensionen an. Der Verdacht der Ermittler richtet sich nach der Vernehmung am Sonntag gegen den 18-jährigen Sohn der Familie. Er soll versucht haben, seine 45-jährige Mutter und seinen ebenfalls 45 Jahre alten Vater zu töten, haben die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidium Mannheim gestern in einer Presseerklärung mitgeteilt.

Warum der junge Mann seine Eltern offenbar mit Messern angegriffen hat, ist noch ungeklärt, heißt es in der Erklärung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen den 18-Jährigen erlassen. Bei der Attacke wurden beide schwer verletzt, der Vater lebensgefährlich.

Nach Tat selbst mit Messer verletzt

Nach der Tat soll sich der Sohn selbst mit mehreren Messerstichen verletzt haben, vermutlich, um sich selbst zu töten. Der Vater wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, Mutter und Sohn wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Derzeit werden beide Eltern im Krankenhaus behandelt und sind nicht vernehmungsfähig, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der junge Mann wurde er zunächst wieder in eine Klinik gebracht, wo er derzeit bewacht wird. Wenn er haftfähig ist, soll er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden, schließt die Mitteilung. müm