19-Jähriger wegen versuchten Mordes verhaftet

Walldorf. Ein 19 Jahre alter Mann ist in Walldorf wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes verhaftet worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, soll der Mann aus Gambia am Montagabend einen gleichaltrigen Mitbewohner in einer Flüchtlingsunterkunft mit einem Messer angegriffen haben. Zuvor sollen die beiden Zimmergenossen aus bislang ungeklärter Ursache verbal in Streit geraten sein. Darauf folgten Handgreiflichkeiten, in deren Verlauf der Verdächtige seinem Kontrahenten mit einem Messer von hinten in den Oberkörper gestochen haben soll. Einen weiteren Stich in Richtung Hals habe der Mitbewohner abwehren können. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Auch der vor der Unterkunft festgenommene mutmaßliche Angreifer wurde bei der Auseinandersetzung verletzt und musste in einer Klinik behandelt werden. Einsatzkräfte beschlagnahmten das Messer.

Am Mittwochnachmittag wurde der Verdächtige am Amtsgericht Heidelberg einer Richterin vorgeführt, die daraufhin Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (ess/dls/pol)