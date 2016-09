Polizei-Großeinsatz in Speyer:

Speyer. Ein Mann ist am Mittwochabend tot aus dem Rhein geborgen worden. Wie die Polizei mitteilte, ging der aus Afghanistan stammende 22-Jährige gegen 17.45 Uhr im Bereich des Neuen Hafens in den Rhein, um dort an eine nahegelegene Landzunge zu schwimmen. Auf dem Rückweg konnte er sich aus bislang unbekannter Ursache nicht mehr über Wasser halten und ging unter.

Polizei und Feuerwehr starteten gegen 18 Uhr einen Großeinsatz. Etwa um 19.15 Uhr fanden die Einsatzkräfte den Mann. Taucher der Feuerwehr konnten den 22-Jährigen allerdings nur noch tot bergen.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die vor Ort befindlichen Freunde des Verstorbenen wurden vom Imam der Moschee Speyer betreut.

(pol/tns/dkg/mik)