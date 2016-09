25 000 Kilometer im Sinne des Weins

Julia Kren hat als Pfälzer Weinkönigin im vergangenen Jahr viel erlebt. © venus

Neustadt. Einen "weinphilosophischen Spagat" muss seit einem Jahr eine junge Pfälzerin bewältigen: Tagsüber ist sie als Angestellte im VdP-Weingut Stefan Winter in Dittelsheim im Wonnegau für die Vermarktung rheinhessischen Weins engagiert - nach Feierabend macht sie sich in vielen Terminen für den Wein ihrer pfälzischen Heimat stark. Die 77. Pfälzer Weinkönigin Julia Kren aus Meckenheim bewältigt den vermeintlichen Zwiespalt dennoch problemlos, "denn mein Chef unterstützt mich."

Die 28-Jährige, die ihr Studium der Weinbetriebswirtschaft in Heilbronn 2011 mit dem Bachelor of Arts abschloss, wird am 7. Oktober nach der Wahl der 78. Pfälzischen Weinkönigin im Saalbau in Neustadt ihre Krone an die Nachfolgerin abgeben - mit etwas Wehmut, "denn es war für mich ein tolles Jahr".

Start mit Höhepunkt

Auf attraktive Auslandsreisen, die manche ihrer Vorgängerinnen bis nach Japan und China führten, musste die Pfälzer Weinkönigin verzichten - "aber das war ja auch nicht unbedingt mein Ziel". So blieben einige große Termine in ihrer deutschen Heimat für Julia Kren die Höhepunkte ihrer Amtszeit: der Winzerfestumzug in Neustadt gleich nach ihrer Wahl in einem prächtigen Prunkwagen vor mehr als 100 000 Zuschauern, die "Grüne Woche" in Berlin, die Weinmesse "prowein" in Düsseldorf, der "Ball des Weins" in Wiesbaden oder die Sportlerehrung in Baden-Baden. "Man lernt überall tolle Menschen kennen und erweitert damit seinen Horizont," hat sie erkannt, "und den Bekanntheitsgrad meines Heimatorts Meckenheim konnte ich auch vergrößern".

Rund 25 000 Kilometer hat sie in ihrer Amtszeit "ohne einen Tag Urlaub" zurückgelegt - wie viele Termine dabei zusammenkamen, "muss ich in einer ruhigen Stunde mal zusammenrechnen". Zuletzt führte sie in Meckenheim mehr als zwei Dutzend aktuelle und ehemalige Weinköniginnen zusammen - "das war für mich ein wunderbarer Tag". Dass als Pfalzweinkönigin alles reibungslos über die Bühne ging, hat sie auch ihrer Familie zu verdanken: Mutter Gabriele und Vater Wolfgang, die in ihren "zivilen" Berufen mit Weinbau nur wenig zu tun haben, unterstützten sie in jeder Form. rs