25-Jähriger nach Unfall in Lebensgefahr

Ein 25-Jähriger ist mit seinem Auto auf der L 556 im Kreis Karlsruhe verunglückt und von seiner Beifahrerin aus dem brennenden Wrack gerettet worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in der Nacht zum Samstag von einer Landstraße bei Hambrücken abgekommen und rund 200 Meter weiter gegen einen Baum geprallt. Lebensgefährlich verletzt und bewusstlos saß der Fahrer im demolierten Auto, als dieses Feuer fing. Doch die ebenfalls schwer verletzte 22 Jahre alte Mitfahrerin konnte sich selbst und den Fahrer gerade noch rechtzeitig befreien. Beide kamen später in Krankenhäuser. Aufgrund schwerer verletzungen im Gesicht und am Kopf schwebt der Fahrer in Lebensgefahr. Der 25-Jährige war laut Polizei wohl zu schnell und betrunken gefahren.

An der Unfallstelle ist die Geschwindigkeit durch Verkehrszeichen auf 70 km/h beschränkt. Die Landesstraße 556 warwegen der Unfallaufnahme bis etwa drei Uhr gesperrt. Im Rettungseinsatz waren zwei Notärzte, zwei Rettungswagen sowie drei Fahrzeuge und 15 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Hambrücken. (afs/pol/lsw)