32-jähriger Vater wegen Mordes angeklagt

Kerzen und Kuscheltiere lagen nach dem Tod der kleinen Senna im Mai vor dem Haus der Familie in Frankenthal.

Frankenthal. Der Fall hatte im vergangenen Mai viele Menschen in Frankenthal und der Region betroffen gemacht: Nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin wirft ein Mann sein zwei Monate altes Baby aus dem Fenster einer Wohnung im zweiten Stock. Die kleine Senna erleidet so schwere Verletzungen, dass sie noch vor Ort stirbt. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal gegen den 32-jährigen Vater Anklage wegen Mordes erhoben.

"Aufgrund der Spurenlage, den Aussagen von Zeugen und des Angeschuldigten sowie der Untersuchung des Tatverdächtigen lautet die Anklage auf Mord", sagte der Leitende Oberstaatsanwalt, Hubert Ströber auf Anfrage. Ein toxikologisches Gutachten habe außerdem ergeben, dass der Familienvater unter dem Einfluss von Kokain gestanden habe. Wie Ströber erläuterte, gibt es gegen den Tatverdächtigen noch weitere Anklagevorwürfe, darunter versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und Geiselnahme. Der Vater habe angegeben, damals aus "krankhafter Eifersucht" heraus gehandelt zu haben. Ein umfassendes Geständnis habe er jedoch noch nicht abgelegt.

Bei dem Vorfall am frühen Morgen des 14. Mai hatte der 32-Jährige außerdem seine sechsjährige Tochter aus einer früheren Beziehung schwer verletzt, indem er mit einem Messer auf das Mädchen eingestochen hatte. "Es ist nur glücklichen Umständen zu verdanken, dass das Kind diesen Angriff überlebt hat", sagte Ströber. Eine Notoperation habe das Mädchen gerettet. Hier lautet die Anklage auf versuchten Mord.

Kinder im Arm, Messer in der Hand

Bei diesem Angriff soll er auch seine 20 Jahre alte Lebensgefährtin mit mehreren Messerstichen im Rücken verletzt haben, weshalb dem Mann zusätzlich gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt wird. Weiterhin soll er damit gedroht haben, die schwer verletzte Sechsjährige und ein weiteres Kind im Alter von vier Jahren zu töten, falls die Polizei die Wohnung betrete. Die Lebensgefährtin konnte aus der Wohnung flüchten. Als die Polizei ihn festnahm, hatte er die vier- und sechsjährigen Kinder im Arm und ein Messer in der Hand.

Schwurgericht entscheidet

Der Tatverdächtige sitzt weiter in Untersuchungshaft. Über eine Zulassung der Anklage entscheidet jetzt das Schwurgericht am Frankenthaler Landgericht. Erst danach wird feststehen, ob und wann es ein Hauptverfahren gegen den Angeklagten gibt. Möglich sei ein Gerichtstermin noch vor dem Haftprüfungstermin Mitte November.

Das Familiendrama hatte in der Nachbarschaft große Betroffenheit ausgelöst. Drei Tage nach der Tat hatten sich Hunderte Menschen zu einer Gedenkveranstaltung am Tatort in der Frankenthaler Kantstraße versammelt, um ihrer Trauer über den Tod der kleinen Senna Ausdruck zu verleihen.