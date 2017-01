39-Jähriger mit Schreckschusswaffe und Schlagstock unterwegs

Ein 39-Jähriger hat am Sonntagmorgen in Frankenthal einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Frankenthal. Bewaffnet mit einer Schreckschusswaffe und einem Teleskop-Schlagstock ist ein Mann am Sonntagmorgen in Frankenthal in der Nähe des Bahnhofs festgenommen worden. Laut Polizeiangaben informierten zwei Taxifahrer die Polizei gegen 7.30 Uhr über den Mann. Beide sagten aus, dass der Mann in Richtung Rathausplatz unterwegs sei. Die Polizisten trafen am Rathausplatz weitere Zeugen, die den Mann gesehen hatten. Durch die Zeugenhinweise gelang es der Polizei schließlich, an der Kreuzung Nürnberger Straße/Schmiedgasse einen 39-Jährigen aus Frankenthal mit vorgehaltener Waffe festzunehmen, auf den die Personenbeschreibungen der Zeugen passten. Der Mann führte auch die Schreckschusswaffe und einen Teleskopschlagstock bei sich.

Die Polizei brachte den Mann auf die Dienststelle, um ihn einer erkennungsdienstlichen Behandlung zu unterziehen. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Telefonnummer 06237/934-100 zu wenden. Außerdem werden Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegengenommen. (pol/afs/tns)