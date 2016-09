Walldorf. Auf der Landesstraße L 723 bei Walldorf ist es am Mittwochmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, prallte ein 50 Jahre alter Mann an der Abfahrt Walldorf-Süd mit seinem Lastwagen ungebremst auf das Heck des Autos einer 42-jährigen Frau, die an der roten Ampel stand.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrerin in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte sie mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Der Lastwagen-Fahrer blieb unverletzt. Die L 723 in Fahrtrichtung Rauenberg in Höhe des Industriegebiets wurde zunächst gesperrt. Die Einsatzkräfte befanden sich am Nachmittag noch vor Ort. (ess/pol)