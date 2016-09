Obrigheim. Eine 52 Jahre alte Autofahrerin ist bei Obrigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) am Steuer zusammengebrochen und später gestorben. Ihr zwölfjähriger Sohn, der auf der Rückbank saß, überlebte. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die Frau am Montagmorgen auf der Bundesstraße B292 in Richtung Obrigheim unterwegs, als sie aufgrund gesundheitlicher Probleme plötzlich bewusstlos wurde.

Der Wagen prallte zunächst nach links in die Leitplanken und rollte anschließend weiter. Der Sohn schnallte sich ab, kroch vom Rücksitz nach vorne und zog die Handbremse. Das Auto kam daraufhin "nach kurzer Irrfahrt" zum Stehen. Zahlreiche Ersthelfer kamen zu Hilfe und verständigten den Rettungsdienst sowie die Polizei.

Ein Krankenwagen brachte die Frau in eine Klinik, wo sie später an den Folgen ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung starb. Der Junge blieb unverletzt. (ess/pol)