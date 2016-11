750 Tonnen in die Höhe gedrückt

Millimeter für Millimeter geht es voran. 24 Hydraulikpressen drücken die Stahl-Beton-Konstruktion in die Höhe. Die Bewegung selbst ist für das Auge kaum sichtbar, wohl aber das Ergebnis: Die südliche Hälfte der Brücke, auf der die Autobahn 656 bei Friedrichsfeld über die Bahntrasse geführt wird, liegt am Sonntagmittag gut einen Meter höher als die nördliche. Langsame Millimeterarbeit bei größtem Kraftaufwand.

Die Brücke lässt das Land demnächst abreißen und durch eine neue ersetzen. Deshalb stand dort am vergangenen Wochenende eine logistische Meisterleistung mit weitreichenden Folgen auf dem Programm. Die Brückenhälfte, auf der bisher der Verkehr von Mannheim in Richtung Heidelberg rauschte, mussten angehoben werden, damit die Bauarbeiter ein Schutz- und Arbeitsgerüst anbringen können. Deshalb war die A 656 zwischen der Anschlussstelle Seckenheim und Heidelberg von Samstagabend bis heute morgen in beide Richtungen gesperrt. Das Gleiche galt für die darunter verlaufende Bahntrasse: Kein Zug war dort unterwegs.

Auch für Ralph Eckerle und Volker Staudacker vom Baureferat Nord des Regierungspräsidiums ist das keine ganz alltägliche Baustelle. Vor allem weil die Brücke über die Bahngleise führt. Das mache eine enge Abstimmung mit der Bahn nötig, erklären die beiden Bauleiter, als sie am Sonntagmittag über die Baustelle führen.

Das Anheben der Brücke ist einer von vielen kleinen Schritten, die bei dem Projekt aufeinanderfolgen. Nötig ist das Ganze, weil der Abstand zwischen den Oberleitungen der Bahn und der Unterseite der Brücke gerade einmal 30 Zentimeter beträgt. Deswegen stemmen Hydraulikpressen die Konstruktion in die Höhe.

Dadurch entsteht Platz für ein Schutz- und Arbeitsgerüst. Und erst wenn das steht, kann der Abbruch der Brücke beginnen. "Vom Gerüst aus können die Bauarbeiter den Beton der alten Fahrbahn kaputtmeißeln", erklärt Ralph Eckerle. Bis zum Frühjahr soll das dauern, danach können die Arbeiter schließlich noch das Stahlgerippe zerlegen.

Insgesamt 1,50 Meter soll die Brückenhälfte in die Höhe gedrückt werden. Am Sonntagmittag ist ein Meter davon schon geschafft. Immer wenn die Hydraulikpressen die Konstruktion 2,5 Zentimeter angehoben haben, schlagen die Arbeiter eine Metallplatte in den Spalt. "So arbeitet man sich Platte für Platte vor", so Eckerle. Gut 750 Tonnen wiegt die Brückenhälfte. Etwas anschaulicher ausgedrückt: etwa so viel wie 500 Mittelklasse-Autos.

Begonnen hatten die Hebe-Arbeiten in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Dass währenddessen die Autobahn zwischen Mannheim und Heidelberg komplett gesperrt wurde, sei vor allem eine Sicherheitsmaßnahme gewesen, erklärt Volker Staudacker. Man wisse nie ganz genau, wie sich eine so riesige und schwere Konstruktion beim Anheben verhält. Schließlich ruhe die nördliche Hälfte der Brücke, auf der derzeit die Fahrbahnen in beide Richtungen zusammengeführt sind, auf denselben Pfeilern wie die südliche.

Insgesamt 19,5 Millionen Euro kostet der komplette Abriss und Neubau der Brücke. Warum er notwendig ist, verrät ein rötlicher Sandstein am Brückenkopf: 1934/35 ist dort eingraviert, in den 30er Jahren also wurde das Bauwerk fertiggestellt. Damals floss noch deutlich weniger Verkehr zwischen Mannheim und Heidelberg. Aus heutiger Sicht ist die alte Brücke dagegen dringend erneuerungswürdig. Wenn sie komplett fertig ist, wird sie zwölf statt bisher 7,50 Meter breit sein.

Bis dahin wird es aber noch dauern. Wenn die südliche Hälfte des Bauwerks abgerissen und neugebaut ist, ist noch das nördliche Pendant an der Reihe. Komplett fertig soll die Brücke nach jetzigem Stand Ende 2019 sein. (fab)