79-Jährige stirbt bei Unfall auf L516

Landau. Weil eine 79-jährige Autofahrerin die Vorfahrt eines 27-Jährigen missachtete, ist es am Montagabend zwischen Nußdorf und Landau zu einem tödlichen Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war die Seniorin auf dem Weg zur Landesstraße 516 und wollte Richtung Landau fahren. Im Einmündungsbereich zur L516 nahm sie einem 27-jährigen Pkw-Fahrer, der Richtung Edesheim unterwegs war, die Vorfahrt.

Der 27-Jährige leitete zwar sofort eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Bei der Kollision überschlug sich das Fahrzeug der 79-Jährigen mehrfach und landete im Straßengraben. Die Insassin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie ihren Verletzungen noch an der Unfallstelle erlag. Die drei Insassen des anderen Fahrzeugs wurden leicht verletzt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht, das sie am frühen Dienstagmorgen jedoch bereits wieder verlassen konnten. Während der Unfallaufnahme war die L516 kurzzeitig gesperrt. Insgesamt enstand ein Sachschaden von rund 40 000 Euro. (pol/mer)