95 Prozent Umsatz in drei Tagen

Rhein-Neckar. Freitagvormittag, 11.17 Uhr. Ein Firmengelände auf einer Anhöhe direkt hinter der Ortsausfahrt Wiesloch. Vor rund vier Stunden hat hier der Lagerverkauf von Feuerwerkskörpern für Silvester begonnen. Mittlerweile hat sich eine lange Schlange von Menschen an der Abholstation gebildet. Kistenweise schleppen sie die Böller und Raketen in ihre Autos, die im Minutentakt auf den großen Kiesparkplatz vor der Lagerhalle der Beisel Pyrotechnik GmbH rollen.

"Der Andrang ist schon extrem heute Morgen", sagt Geschäftsführer Thomas Fischer (Bild), der mit seiner Firma Anfang des Jahres von Heidelberg nach Wiesloch umgezogen war. "Das kennen wir aus den vergangenen Jahren nicht." Ein Zeichen dafür, dass in diesem Jahr mehr verschossen wird als noch in den Jahren zuvor, sei das aber nicht. "Es ist der erste Verkaufstag, die Leute denken wahrscheinlich, dass sie danach nichts Gescheites mehr bekommen", vermutet Fischer.

30 Tonnen gelagert

Zumindest bei der Firma Beisel ist diese Angst unbegründet. 30 Tonnen Raketen, Böller, Batterien und Verbundfeuerwerke lagern in der Baierstaler Straße 98. 30 Tonnen pure Explosivität. Eine solche Menge an Schwarzpulver erfordert gewisse Sicherheitsauflagen. "Wir sind zu drei Seiten hin frei und haben nur einen Nachbarn, der aber nochmals durch eine Lagerhalle abgetrennt ist", sagt Fischer. Ansonsten gibt es im Umkreis von 100 bis 200 Metern keine anderen Anwohner, die bei Zwischenfällen gefährdet wären.

Die meiste Zeit des Jahres ist die Lagerhalle aber ohnehin nicht voll. "Wir bekommen unsere Ware im November", erklärt der Geschäftsführer. Dann gehe es auf die heiße Phase zu. "Der Dezember ist mit Abstand unser umsatzstärkster Monat", so Fischer. Doch Beisel Pyrotechnik hat neben dem Lagerverkauf und der Belieferung des Handels ein drittes Standbein. Über das Jahr hinweg sorgt das 1907 gegründete Unternehmen bei 150 Veranstaltungen für Feuershows und Lichteffekte. "Das unterscheidet uns von anderen Firmen der Branche", sagt Fischer.

So etwa vom Unternehmen Nico Feuerwerk aus Worms. Dort ist der gesamte Betrieb auf die entscheidenden zweieinhalb bis drei Tage vor der Silvesternacht ausgerichtet. "Da machen wir mindestens 95 Prozent unseres Umsatzes", sagt ein Sprecher des Unternehmens.

Anlieferung aus China

Nico Feuerwerk ist der drittgrößte Anbieter für Feuerwerkskörper in Deutschland und beliefert den Handel bundesweit. "Es steckt ein unglaublicher logistischer Aufwand dahinter, dass pünktlich zum 29. Dezember alle Lieferungen ihren Bestimmungsort erreicht haben", verrät der Sprecher. Die Kracher kommen - wie auch bei Beisel - aus China. Dann werden sie eingelagert und als Gefahrentransporte zu den Kunden gebracht. "Das erfordert besondere Sicherung und eine bestimmte Berechtigung der Fahrer", erklärt der Sprecher. Direkt im neuen Jahr gehe es dann schon wieder mit den Vorbereitungen für die kommende Saison los. Neue Anforderungen des Marktes werden analysiert und die Produktion daran ausgerichtet.

Das bestätigt auch Thomas Fischer. "Der Handel stellt gewisse Anforderungen, denen wir gerecht werden müssen", sagt er. In den vergangenen Jahren gehe der Trend etwa zu großen Verbundfeuerwerken. Dabei sind mehrere Batterien auf einer Platte miteinander verbunden. Zündet man das Ungetüm, so feuert es minutenlang Raketen in die Luft. Rund 50 Prozent des Gesamtumsatzes mit Feuerwerkskörpern machen die Gebinde nach Angaben des Verbandes der pyrotechnischen Industrie (VPI) mittlerweile aus. 133 Millionen Euro wurden 2015 in Deutschland mit Böllern und Raketen umgesetzt. Der VPI geht für 2016 von der gleichen Summe aus.

Auch Thomas Fischer rechnet mit ähnlichen Zahlen wie im Vorjahr. "Unser Umsatz stagniert seit einigen Jahren", sagt er. Wie hoch dieser ist, will er aber nicht verraten.

Draußen werden indes wie gehabt Kisten zu Autos transportiert. Gabriel Goworek aus Heidelberg hat gerade den Kofferraum seines Wagens beladen. "Alles in allem hat das ungefähr 300 Euro gekostet", verrät der auszubildende Fotograf. Er hat seine Raketen vorbestellt und kam schnell an die Reihe. Sein Kumpel hingegen hat nicht vorgesorgt. Er wird wohl noch eine Weile in der Schlange stehen müssen. (Bild: privat)