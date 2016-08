A 656: Blitzer an Baustelle in Betrieb

Mannheim. Autofahrer müssen auf der A 656 besonders aufpassen. Das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe hat auf Nachfrage mittgeteilt, dass ab dem heutigen Freitag an der Brücke bei Mannheim-Friedrichsfeld geblitzt wird. Nachdem der stationäre Blitzer in Fahrtrichtung Mannheim bereits installiert war, wird jetzt auch die Anlage für die Fahrtrichtung Heidelberg aufgebaut. Dieser Blitzer sollte laut RP am Freitagnachmittag in Betrieb genommen werden.

Die A 656 ist dann ab Sonntag 22 Uhr bis Montag 5 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt, um auch die Verkehrsführung in Richtung Heidelberg einzurichten und mit Markierungen sowie Hinweisschildern auszustatten.

Ab Montag wird der Verkehr in einer so genannten 2+0-Verkehrsführung rollen. In beiden Fahrtrichtungen wird es dann nur noch eine Fahrspur geben. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 40 Stundenkilometer.

Das RP begründet die Blitzersäulen an der Baustelle mit der Verkehrssicherheit. Auf 500 Metern sei die Baustelle mit einer Fahrbahnbreite von 3,15 Metern ein absoluter Engpass. "Wir müssen die Verkehrsteilnehmer dazu zwingen, an dieser Stelle vorsichtig zu fahren", sagte RP-Sprecher Joachim Fischer Anfang August. Schon wenn Lkw sich mit den Außenspielen touchierten, sei die Autobahn dicht.

Die beiden Autobahnbrücken über den Bahnhof Friedrichsfeld und die Schwabenstraße sollen komplett neu gebaut werden. Auch für die nächste Zeit empfiehlt das RP, auf die parallel verlaufende Bundesstraße 535 auszuweichen. Bis Ende 2019 werde es dauern, bis der Verkehr wieder ungehindert in beide Fahrtrichtungen fließen kann. (tk/dk/sbo/bjz)