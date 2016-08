A 656 in Nacht auf Montag gesperrt

Rhein-Neckar. Erneut heißt es auf der A 656 für einige Stunden: Nichts geht mehr. Wegen der Brückenerneuerung bei Mannheim-Friedrichsfeld muss die Autobahn in der Nacht zum kommenden Montag, 29. August, komplett gesperrt werden. Die Sperrung beginnt am Sonntagabend 22 Uhr und dauert bis 5 Uhr am nächsten Morgen.

Die Brücke über den Friedrichsfelder Bahnhof soll komplett erneuert werden (wir haben berichtet). Dafür bleibt die A 656 in Richtung Heidelberg zunächst gesperrt. Der Verkehr fließt künftig jeweils einspurig auf der Gegenfahrbahn, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) erläutert.

Schon Anfang August mussten die Autofahrer wegen der Brückenarbeiten Umwege in Kauf nehmen. In dieser Zeit wurde die Verkehrsführung in Richtung Mannheim eingerichtet. Am kommenden Wochenende soll nun die Fahrbahn in Richtung Heidelberg eingerichtet und mit Markierungen sowie Hinweisschildern ausgestattet werden.

Auch für die nächste Zeit empfiehlt das RP, auf die parallel verlaufende Bundesstraße 535 auszuweichen. Bis Ende 2019 werde es dauern, bis der Verkehr wieder ungehindert in beide Fahrtrichtungen fließen kann. Neben der Brücke über den Bahnhof soll schließlich auch noch der Übergang über die Schwabenstraße ersetzt werden. sbo