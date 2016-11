A 656 nach Heidelberg dicht

Rhein-NEckar. Einmal mehr müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Behinderungen rund um die Dauerbaustelle auf der A 656 einstellen. Die Autobahn wird ab Mittwoch, 30. November, bis zum Samstag, 10. Dezember, in Fahrtrichtung Heidelberg für den Verkehr gesperrt. Nur am zweiten Adventswochenende wird die Straße kurzzeitig wieder geöffnet. Grund sind Vorbereitungen zum Abriss der Bauwerke, auf denen die Brücke aufliegt.

Im Zuge der fast dreieinhalb Jahre langen Brückensanierung müssen auch die sogenannten Widerlager abgerissen und neu aufgebaut werden, erläutert Projektleiter Ralph Eckerle vom Regierungspräsidium. "Würden wir die Aufbauten einfach wegreißen, würde die intakte Fahrbahn nachrutschen", erklärt der Fachmann. Deshalb werden Spundwände auf einer Länge von bis zu 30 Metern ins Erdreich versenkt. Diese sollen die nördliche und derzeit benutzte Fahrbahnseite intakt und stabil halten. "Und weil wir halt nur einen Meter neben der Fahrbahn arbeiten, muss der Verkehr gesperrt werden."

17 Meter hohe Wände

Betroffen ist aber nur die Fahrspur in Richtung Heidelberg. Der Gegenverkehr von Heidelberg nach Mannheim kann ungehindert rollen. "Von denen haben wir ja dann vier Meter Abstand. Das reicht", sagt Eckerle.

Die Spundwände, die in die Erde gerüttelt werden, sind übrigens bis zu 17 Meter hoch. Da sei es schlicht zu gefährlich, den Verkehr direkt daneben rollen zu lassen. Ohnehin ist Eckerle gespannt, wie sich die Metallplatten ins Erdreich versenken lassen. Denn keiner weiß, womit die Arbeiter wohl in den 30er Jahren die Erdwälle aufgeschüttet haben, was also im Untergrund alles verborgen liegt und eine Sperre für die Spundwände darstellen könnte. Im äußersten Fall müsste aufgegraben werden, wenn sich das Metall nicht weiter versenken ließe, skizziert Eckerle das schlimmste Szenario.

Weil es Lärm erzeugt, wenn die Spundwände durch Vibrationen ins Erdreich getrieben werden, können die Arbeiten zum Schutz der Anwohner auch nur tagsüber stattfinden. Um die Bauzeit trotzdem so kurz wie möglich zu halten, würden die Spundwände parallel an zwei Stellen geschlagen. Dennoch benötige die Arbeit nun mal ihre Zeit, weshalb eine Verkürzung der Autobahn-Sperrung nicht drin sei, teilt das Regierungspräsidium mit.

Ohnehin haben sich die Verkehrsteilnehmer offenbar mit der Dauerbaustelle, die der Region voraussichtlich noch bis November 2019 erhalten bleibt, abgefunden. Zwar haben noch keine wirklich gravierenden Unfälle im Baustellenbereich stattgefunden. Trotzdem ist die A 656 zu den Zeiten des Berufsverkehrs Dauergast in den Verkehrsnachrichten der Hörfunksender. In den Morgen- und Abendstunden bilden sich regelmäßig Staus von ein bis drei Kilometern Länge, beobachtet auch Eckerle. Gleichwohl könnte der Verkehr noch etwas flüssiger rollen, wenn die Autofahrer nicht kurz vor den Radar-Säulen an den Brückenzufahrten zuweilen Vollbremsungen hinlegten und die Baustelle dann im Schritttempo passierten. "Tempo 40 dürfen die Leute hier schon fahren", sagt der Projektleiter.

Ausweichstrecke nicht überlastet

Und auch auf der Ausweichroute über die B 535 an Schwetzingen und Plankstadt vorbei, die nicht zuletzt wegen der Großbaustelle auf der Autobahn ausgebaut worden ist, herrscht nicht gerade ständig Hochbetrieb. Der Verkehr hat auf der mittlerweile vierspurigen Strecke zwischen Mannheim-Rheinau und Heidelberg-Kirchheim ein wenig zugenommen. Die Verkehrszählschleife im Schwetzinger Tunnel hat beispielsweise im Juni - vor Beginn der Baustelle - durchschnittlich insgesamt 20 000 bis 22 000 Fahrzeuge pro Tag registriert. Im September und Oktober waren es dagegen schon 28 000 bis 30 000 Fahrzeuge am Tag. Die Zahl habe sich um 3000 bis 5000 Fahrzeuge pro Tag und Fahrtrichtung gesteigert, sagen die Verkehrsexperten vom Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises.

Damit ist die Straße aber noch lange nicht ausgelastet. Sie könne gut noch etwas mehr Verkehr vertragen, bestätigt Benjamin May vom Straßenbauamt. Und auch Ralph Eckerle sagt: "Da ist schon noch ein bisschen Luft nach oben."