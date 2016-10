Ab Montag ist der Kreißsaal wieder offen

Heppenheim. Der Betrieb in der Entbindungsstation des Heppenheimer Kreiskrankenhauses (KKH) bleibt bis Ende dieser Woche eingeschränkt - doch ab Montag, 24. Oktober, steht der reguläre Dienstplan für die Hebammen dann wieder. Die Pflegedienstleitung des Krankenhauses hat nach Angaben von KKH-Sprecherin Miriam Blumenstock jetzt dafür "grünes Licht" gegeben. Das Kreiskrankenhaus war in der vergangenen Woche mit der Meldung an die Öffentlichkeit gegangen, aufgrund überdurchschnittlich vieler Krankmeldungen von Hebammen den Betrieb einschränken zu müssen (wir berichteten). Schwangere Frauen, die im Heppenheimer Krankenhaus natürlich entbinden wollten, müssen seit Montag auf andere Entbindungsstationen in der Region ausweichen.

"Wir hatten mehrere Krankenhäuser angefragt, ob sie uns mit Hebammen aushelfen können - leider vergeblich", erklärte Blumenstock gestern. Von den derzeit 6,5 Hebammenstellen in Vollzeit seien derzeit zwei Drittel krankheitsbedingt vakant. "Wir wissen nicht, um welche Erkrankungen es sich dabei im jeweiligen Einzelfall handelt", sagte die Sprecherin auf Anfrage dieser Zeitung.

Der Kreißsaal sei in dieser Woche nur für geplante Kaiserschnitte, Notfälle und ambulante Kontrolluntersuchungen geöffnet, hatte das Krankenhaus angekündigt. "Am Dienstag hatten wir beispielsweise zwei Babys, die mit Kaiserschnitt bei uns auf die Welt kamen", sagte Miriam Blumenstock. Insgesamt würden im Heppenheimer KKH pro Jahr etwa 500 Kinder geboren, "rechnet man das auf die sechs Tage mit eingeschränktem Betrieb um, dann sieht man, dass davon höchstens zehn Frauen betroffen sind". Alle werdenden Mütter, die sich in Heppenheim zur natürlichen Entbindung angemeldet hatten, seien rechtzeitig informiert worden. Das Uniklinikum Heidelberg, zu dem das Heppenheimer Krankenhaus gehört, sei bereit, die Einschränkungen aufzufangen.

Wie viele Mütter dort entbinden werden, lässt sich laut Klinikumsprecherin Julia Bird nicht sagen: "Der Grund dafür, dass sich die Frauen für uns entschieden haben, wird bei der Aufnahme nicht dokumentiert". scho