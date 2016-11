Ab morgen steht der Vater der kleinen Senna vor Gericht

Der gewaltsame Tod der kleinen Senna in Frankenthal hatte Mitte Mai Entsetzen in der ganzen Region ausgelöst.

Frankenthal. Die grausame Familientragödie um die kleine Senna sorgte im Frühjahr für Entsetzen und Fassungslosigkeit in der ganzen Region. Am 14. Mai warf ein 32-jähriger Mann in Frankenthal seine zwei Monate alte Tochter vom Balkon einer Wohnung im zweiten Stock. Das Baby starb am Tatort. Ab morgen muss sich der Mann vor dem Landgericht Frankenthal wegen Mordes verantworten.

Der Angeklagte sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Im Ermittlungsverfahren hat er sich nach Informationen der Staatsanwaltschaft zwar zur Sache geäußert. Die Tatvorwürfe habe er allerdings bestritten, wie das Landgericht in seiner Vorschau auf den Prozess erklärt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Mann nach einem Streit seine schlafende Lebensgefährtin angegriffen und mit mehreren Messerstichen in den Rücken verletzt haben. Ein gemeinsamer Bekannter, der sich zum Tatzeitpunkt ebenfalls in der Wohnung aufhielt, wollte die Mutter und ihre drei Kinder noch schützen und wurde dabei von dem rasenden Vater ebenfalls mit dem Messer verletzt.

Dann soll der Angeklagte seine zwei Monate alte Tochter Senna genommen und vom Balkon der Wohnung im zweiten Stock auf die Straße geworfen haben. Wie die Staatsanwaltschaft berichtet, soll er danach seine beiden anderen vier und sechs Jahre alten Töchter geschnappt und gegenüber der eintreffenden Polizei gedroht haben, auch sie zu töten. Seiner sechs Jahre alten Tochter stieß er dann zwei Mal das Messer in den Bauch. Das Kind überlebte nur durch eine Notoperation.

Unter Kokain-Einfluss

Wie die Ermittlungen ergeben haben, hat der 32-jährige Angeklagte vor der Tat Kokain zu sich genommen. Er war nicht einschlägig vorbestraft, aber laut Staatsanwaltschaft "strafrechtlich bereits einmal in Erscheinung getreten".

Das Gericht geht von einem längeren Verfahren aus und hat zunächst acht Verhandlungstermine angesetzt, die bis in den Januar reichen. Das könne aber auch noch um Einiges länger dauern, mutmaßt Gerichtssprecher Christian Bruns aus seiner Erfahrung.

Außerdem wird es verschärfte Sicherheitsmaßnahmen geben, um Tumulte im Gerichtssaal zu vermeiden. Schließlich habe der Fall ja auch eine regionale Bedeutung, da die Familie in Frankenthal wohne. "Und es passiert nicht alle Tage, dass ein Vater sein Kind mutmaßlich vom Balkon wirft", so Bruns. Zusätzlich zu vier Beamten fordert das Frankenthaler Landgericht deshalb zwei Polizeibeamte für die Verhandlungen an. Auch für Besucher und Zeugen gelten besondere Sicherheitsvorschriften. Sie müssen vor dem Zutritt zum Gerichtssaal einen Personalausweis vorlegen und ihr Handy abgeben. Das Gericht hat außerdem angeordnet, dass alle Zeugen und Zuschauer wie etwa auf Flughäfen durchsucht werden, entweder durch einen Detektor oder durch Abtasten. Gefährliche Gegenstände, Waffen, Messer, Chemikalien, auch Feuerzeuge und Streichhölzer sowie potenzielle Wurfgeschosse wie Flaschen, Dosen, Obst oder Eier sind im Gerichtssaal verboten.

Die Tragödie im Mai hatte eine enorme Betroffenheit in der Bevölkerung ausgelöst. Mehrere hundert Menschen hatten sich zwei Tage nach der Tat zu einer Trauerfeier direkt am Tatort versammelt, um der kleinen Senna zu gedenken und ihr die Würde zurück zu geben. Auf den Platz hatten Trauernde ein großes Herz gemalt.