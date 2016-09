Heidelberg/Mannheim. Die Polizei hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim acht mutmaßliche Drogendealer verhaftet. Wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt, sitzen die Männer wegen des dringenden Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bereits seit Ende Juli in Untersuchungshaft. Die Männer im Alter zwischen 20 und 43 Jahren sollen illegal Betäubungsmittel aus dem Ausland beschafft und diese dann in Deutschland verkauft haben. Bei der Durchsuchung beschlagnahmten die Ermittler unter anderem knapp drei Kilogramm Amphetamin.

Zuvor hatte das Drogendezernat der Kripo Heidelberg und die Staatsanwaltschaft Mannheim mehrere Monate intensiv gegen die acht Männer aus der Metropolregion ermittelt. Laut Staatsanwaltschaft sollen sie albanischer Herkunft sein. Die Betäubungsmittel sollen sie unter sich aufgeteilt, gestreckt und dann gewinnbringend verkauft haben.

Bei den Durchsuchungen der Wohnungen der Verdächtigen wurde umfangreiches Beweismaterial aufgefunden und beschlagnahmt: darunter knapp drei Kilogramm Amphetamin, knapp 200 Gramm Kokain, 100 Gramm Marihuana, über 100 Ecstasy-Tabletten sowie 8300 Euro Bargeld, das offensichtlich aus den Drogengeschäften stammt. Die Ermittlungen der Beamten dauern an. (ess)