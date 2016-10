AfD-Tagung beginnt unter Protesten

Neustadt/Weinstraße. Begleitet von Protesten hat auf dem Hambacher Schloss eine Tagung der rheinland-pfälzischen AfD-Landtagsfraktion mit der Bundesvorsitzenden Frauke Petry begonnen. Nach Augenzeugenberichten starteten zunächst rund 100

Gegendemonstranten am Freitagnachmittag einen Protestzug unter dem Motto "Harmonie statt Parolen - keine rechtspopulistische Hetze in Neustadt", der von der Polizei gesichert wurde. Auf der Veranstaltung will die Fraktion unter anderem darüber debattieren, welche Erfahrungen sie seit dem Einzug in den Mainzer Landtag gemacht hat. Vorgesehen war auch eine Rede Petrys.

Im Vorfeld hatte es Kritik anderer Parteien daran gegeben, dass sich die AfD ausgerechnet das Hambacher Schloss ausgesucht hat, das als bedeutendes Symbol der deutschen Demokratiebewegung gilt. Mit Blick auf diese Kritik sagte Petry, der politischen Konkurrenz fehle es an "politischer Reife". Der rheinland-pfälzische Fraktionschef Uwe Junge sagte zur Arbeit im Mainzer Landtag, bei der Arbeit in den Ausschüssen gebe es weniger Berührungsängste, die Debatten im Parlament seien hingegen eher ein "Showlaufen". (dpa)