Afghanen haben es schwerer als andere

Die drei jungen Afghanen (v.l.) Khawanin, Fawad und Hashun vor dem Flüchtlingsheim in Worms. Die 19-Jährigen lernen fleißig deutsch und hoffen auf eine Ausbildung.

Worms. Ob sie denn wieder in ihr Heimatland zurückgehen werden, wenn dort kein Krieg mehr herrscht? "Natürlich" erklärt Fawad Sawary. Der 19-Jährige aus Jalalabad, dem höchst unsicheren Südosten Afghanistans sagt das mit derart großem Nachdruck, als habe man ihn gefragt, ob am Tag die Sonne scheint.

Fawad ist einer der Afghanen, die seit dem vergangenen Herbst hier in den Containern auf dem Motorpool-Gelände in Worms wohnen. Und sie warten weiter darauf, endlich als Flüchtlinge anerkannt werden. Doch das ist schwer für Afghanen. Weil ihnen derzeit keine hohe Bleibeperspektive eingeräumt wird, dürfen sie nicht an den so wichtigen Integrationskursen teilnehmen. Da haben Syrer und Iraker derzeit deutlich bessere Chancen.

Und so sind die jungen Afghanen auf den Deutschunterricht angewiesen, den Andrea Wieckhorst ihnen gibt. Die Betreuerin des ASB auf dem Motorpool-Gelände gibt ihren Schützlingen nahezu täglich einen zweistündigen Kurs. Und sie kennt ihre Pappenheimer. "Die Afghanen sind keine Faulenzer, die wollen alle arbeiten", weiß sie. Zum Teil haben die jungen Männer Ein-Euro-Jobs in einem Altenheim. Neben dem kleinen Geld, das sie dort verdienen, lernen sie - und das ist viel wichtiger - die deutsche Sprache in der Praxis.

Reporter lebt drei Tage in Flüchtlingsheim – und kehrt nach mehr als einem halben Jahr zurück Drei Tage lang verbrachte unser Reporter Bernhard Zinke Anfang Dezember im Flüchtlingsheim auf dem Wormser "Motorpool-Gelände". Dort beobachtete er den Alltag und sprach mit zahlreichen Bewohnern und den Betreuern über die Arbeit und das Zusammenleben. Jetzt ist der Reporter noch einmal in die Unterkunft zurückgekehrt und hat mit den Flüchtlingen gesprochen, die schon damals dort wohnten. Die Artikelserie von damals und eine Fotostrecke gibt es im Internet unter morgenweb.de/fluechtlinge

Fawad kann auch schon gut deutsch. Er versteht alles, sucht bei den Antworten nur ein wenig nach den richtigen Worten. Und was möchte er in Deutschland machen? "Wir müssen Deutsch lernen, dann Ausbildung, dann arbeiten", sagt er. Und welchen Job möchte er machen? Da zuckt er die Schultern.

Selbst der 27-jährige Quais aus Kabul kann mittlerweile deutsche Sätze lesen. Als er in Worms ankam, war er Analphabet, hatte ein Schulhaus noch nie von innen gesehen. Er würde gerne als Staplerfahrer arbeiten, sagt er. Das hat er in seiner Heimat schon 14 Jahre gemacht. Auch wenn er schon Fortschritte in der Sprache gemacht hat: Für den deutschen Arbeitsmarkt reicht das noch lange nicht.

In den grünen Containern des Motorpool-Wohnheims sind noch 27 der rund 60 Flüchtlinge vom vergangenen Winter da. Damals durfte diese Zeitung die Menschen hier einige Tage begleiten. Vor allem die Syrer und Iraker sind weitgehend ausgezogen, haben Wohnungen gefunden - meist bei engagierten Wormsern. Issa Aldib etwa hatte schon in Syrien Agrarwissenschaft studiert und arbeitet jetzt in einem Weingut, ein anderer hat ein Ausbildung zum Kfz-Mechaniker begonnen. Allerdings gibt es auch Negativbeispiele: Ein junger Syrer hat einen Ausbildungsplatz nicht angetreten, weil er lieber vier Wochen zu seiner schwangeren Schwester reisen wollte. Andrea Wieckhorst, die mit ihren Kolleginnen im Motorpool viel Netzwerkarbeit leistet, um den Flüchtlingen Chancen zu eröffnen, war stocksauer mit dem jungen Mann. "Es war ihm gar nicht bewusst, dass er einen Sechser im Lotto hat sausen lassen", sagt sie.

"Es ist noch immer schwer für Füchtlinge, hier Fuß zu fassen", bilanziert die Betreuerin ihre Erfahrungen aus einem Jahr im Container. Wer andererseits Eigeninitiative gezeigt habe und über die Integrationskurse hinaus an seinem Deutsch gefeilt habe, sei erfolgreicher als die anderen, weiß sie.

Derzeit sind einige Betten frei in den Motorpool-Containern. Andrea Wieckhorst glaubt nicht, dass sie lange leerbleiben.