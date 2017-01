Agenten und Maya ziehen

Die Maya-Ausstellung in Speyer läuft noch bis 23. April 2017. © Museum

Speyer. Rund 160 000 Besucher haben im abgelaufenen Jahr das Historische Museum der Pfalz in Speyer besucht. Nach zwei Jahren mit jeweils mehr als 200 000 Besuchern ist die Zahl 2016 also etwas gesunken. Dennoch gehöre die Einrichtung nach der aktuellen "Statistischen Gesamterhebung an den Museen der Bundesrepublik Deutschland" des Instituts für Museumsforschung Berlin weiterhin zu den nur fünf Prozent der deutschen Museen, die eine Besuchermarke von 100 000 im Kalenderjahr geknackt haben.

"Nach zwei Rekordjahren haben wir diesmal ein solides Ergebnis erzielt", zog Museumsdirektor Alexander Schubert daher trotzdem ein positives Fazit. Zugpferde seien in 2016 die Ausstellungen "Detektive, Agenten & Spione" mit 110 000 sowie "Maya - Das Rätsel der Königsstädte" mit 40 000 Besuchern gewesen. Die kulturhistorische Schau läuft noch bis 23. April 2017.

Im Spätsommer dieses Jahres stehen für das Historische Museum dann zwei neue Großprojekte an. Ab dem 17. September ist die Ausstellung "Richard Löwenherz. König - Ritter - Gefangener" zu sehen. Im November folgt mit "Robin Hood" ein Programm des Jungen Museums. Anlässlich des 80. Geburtstags des Kinderbuchautors Paul Maar wird es im Dezember zudem eine Feier geben. Für 2018 wird zu diesem Jubiläum bereits die Ausstellung "Das Sams lädt ein: Die Helden der Kinderbücher" vorbereitet. jei