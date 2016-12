„alla hopp!“ zieht Bilanz

Rhein-Neckar. Mit dem endenden Jahr 2016 verabschiedet sich das "alla hopp!"-Projekt der Dietmar Hopp Stiftung in eine Winterpause. Zum Ende des vierten Jahres der seit 2013 laufenden Aktion ziehen die Veranstalter eine positive Zwischenbilanz. "Wir haben 2016 zehn Anlagen eröffnet, für drei weitere ist bereits der Spatenstich erfolgt", gab Projektleiterin Sandra Zettel gestern in einer Pressemitteilung bekannt. "Somit sind aktuell bereits 15 der 19 Bewegungs- und Begegnungsstätten in Betrieb", hieß es.

Der Zuspruch in der Bevölkerung sei nach Angaben der Stiftung so hoch, dass das Budget für die Aktion auf 45 Millionen Euro aufgestockt wurde. "Das Geld soll genutzt werden, um mancherorts die Pavillons zu optimieren oder E-Bike-Stationen zu installieren", teilte Zettel mit.

Im Frühjahr geht's weiter

In der gesamten Metropolregion errichtet die Dietmar Hopp Stiftung seit dem Herbst 2013 Anlagen, an denen Menschen Sport treiben können. Die westlichste liegt im pfälzischen Ilbesheim, die östlichste in Ravenstein. Im Norden markiert Bürstadt die Begrenzung und im Süden Rülzheim. "Obwohl alle Anlagen aus den gleichen Modulen bestehen, ist es uns gelungen, jedem Standort eine eigene Note zu verleihen", warb die Projektleiterin.

Ab dem Frühjar 2017 sollen dann noch vier Anlagen in Grünstadt, Meckesheim, Speyer und Mörlenbach errichtet werden. "Wir hoffen, dass auch diese Anlagen so gut angenommen wie bisher", so Zettel. jei