Alles eine Frage der Füllung

Landau. Rolf Metzger streckt seine Nase so dicht an den aufgeschnittenen Saumagen in seinen Händen, dass man kurze Zeit befürchten muss, er wolle sie darin vergraben. Ein Laut der Begeisterung entfährt ihm. "So muss ein echter Saumagen riechen", sagt er zufrieden, ehe es an die Geschmacksprobe geht. Kurz wird eine Scheibe von der Leckerei in einer kleinen Pfanne im heißen Wasser gekocht und dann in Häppchen an die fünf Männer in weißen Kitteln verteilt, die sich um den Tisch versammelt haben.

60 Prüfer an zwölf Tischen

"Sehr ausgewogener Geschmack, wunderbar", attestiert Metzger. Der Stellvertretende Leiter der Berufsschule Landau ist einer von rund 60 Juroren, die im Dorfgemeinschaftshaus von Godramstein beim neunten Internationalen Saumagenwettbewerb den besten Vertreter der Pfälzer Spezialität suchen. An zwölf Tischen bewerten die aus Profis und Laien zusammengesetzen Prüfer die äußere Hülle, das Schnittbild, die Konsistenz, die Verarbeitung der Zutaten, den Geruch und - zur Freude aller - den Geschmack. Nicht nur Metzger, der keinen passenderen Namen für diese Veranstaltung haben könnte, ist vom gerade gekosteten Saumagen überzeugt. Auch die anderen Jury-Mitglieder nicken zustimmend. "Da passt alles zusammen", sagt Fritz Brechtel, seines Zeichens Landrat im Kreis Germersheim. Mit der höchstmöglichen Punktzahl (50) landet der gefüllte Schweinemagen bei den Einsendungen, die später den Sieger in der Kategorie "Original Pfälzer Saumagen" unter sich ausmachen.

Pfälzer Saumagenwettbewerb Die Fleischer-Innung Südliche Weinstraße rief den Wettbewerb erstmals 1998 aus, um das Pfälzer Nationalgericht noch populärer zu machen. Er findet alle zwei Jahre statt. Die Bewertung erfolgt in drei Kategorien: "Original Pfälzer Saumagen", "Saumagen mit Zutatenvariation" und in der "grünen Kategorie", in der Pasteten, Kuchen oder andere Besonderheiten eingereicht werden. Gewonnen hat in der ersten Kategorie Volker Ballreich (Dudenhofen). Bei den Variationen belegte Roland Schreiner (Harthausen) den Spitzenplatz. In der Spezialkategorie ging der Sieg an die Metzgerei Scherer (Hatzenbühl).

Brechtel ist zum dritten Mal als Tester bei dem Wettbewerb dabei. "Für mich ist Saumagen ein Stück Lebensqualität", schwärmt er. "In der Südpfalz legen wir viel Wert auf hohe Lebensmittelstandards, deshalb bin ich bei diesem Wettbewerb sehr gerne dabei", sagt er. Denn auch die eingereichten Fleischsäckchen seien von Jahr zu Jahr besser.

Das bestätigt auch Klaus Wolf, der den Wettbewerb 1998 ins Leben gerufen hat. Der Ehrenobermeister der ausrichtenden Fleischer-Innung Südliche Weinstraße tigert rastlos zwischen den Tischen hin und her, wirft hier einen prüfenden Blick in die Pfanne und probiert dort ein Stück Fleisch. "Mit den Anfangsjahren ist das nicht zu vergleichen", sagt er und lässt seinen Blick durch den Raum schweifen. "Wir haben ein wirklich hohes Level."

197 Saumagen wurden in diesem Jahr eingereicht. Die Zahl steige seit zwei Jahren wieder, nachdem sie zwischenzeitig bei nur rund 120 lag. Bewertet werden die Gerichte in drei Kategorien. Einmal die "Original Pfälzer Saumagen" nach traditioneller Herstellung. Also ein mit Schweinefleisch, Kartoffeln, Brät und Gewürzen gefüllter Schweinemagen. In der zweiten Kategorie dürfen weitere Zutaten verwendet werden und in der dritten ist die Kreativität der Metzger, Fleischer und Köche gefragt. Hier werden etwa spezielle Pasteten, Saumagen-Kuchen oder gefüllte Blätterteigkreationen ausgezeichnet. Ein Blickfang diesmal ist ein Saumagen mit Fußball-Muster.

Klaus Wolf ist quasi mit Saumagen aufgewachsen, seit er 1952 in die Lehre ging und erstmals selbst einen herstellte. "Seitdem hat sich viel getan, es kommen immer mehr Zutaten hinzu", sagt der 79-Jährige. Etwa bei dem Exemplar, das die Runde um Rolf Metzger mittlerweile zum Verzehr angeschnitten hat. Kirschen, Heidelbeeren, Kastanien und Walnüsse sind darin verarbeitet. Nachdem er sich das Stück in den Mund geschoben hat, verzieht Metzger sein Gesicht. "Das ist nicht mein Fall", sagt er und spült mit Wasser nach. "Die Süße ist zu dominant", beschließt die Runde. Dieser Beitrag schafft es nicht ins Finale. "Aber die Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden", sagt Metzger. Dann schnappt er sich den nächsten Saumagen zur Geruchsprobe.