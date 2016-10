Alltag auf der Autobahn

Walldorf. "Ich war 41 Jahre lang mit Leib und Seele Polizist, aber es gab eine Zeit im Jahr 2006, da wollte ich es nicht mehr sein", erzählt Karlheinz Daiber und ein Schatten legt sich über sein fröhliches Gesicht. Der ehemalige Leiter des Verkehrskommissariats Walldorf denkt oft an jene dunklen Wochen. Damals raste ein Schweizer Sattelzug auf der A 5 in eine von der Polizei abgesicherte Unfallstelle und tötete einen 22 Jahre alten Kollegen. Er hatte direkt hinter dem Polizeifahrzeug gestanden, war von dem Lkw erfasst und mitsamt seinem Wagen 50 Meter weit geschleudert worden. "Ich habe den Eltern die Nachricht vom Tod ihres Jungen überbracht und dann wie ein Schlosshund geheult. Da hat mich seine Mutter in den Arm genommen und getröstet", erzählt Daiber.

21 Jahre hat er das Autobahnrevier Walldorf - das heute Verkehrskommissariat heißt - geleitet. Der Tod war immer präsent. "Ich war in meiner Laufbahn bei 400 Unfällen mit tödlichem Ausgang und mit 460 Toten", rechnet er zurück. Das Belastendste sei dabei der Kontakt mit den Angehörigen gewesen. "Ich erinnere mich an einen Mann, der bei uns auf die Wache kam und erzählte, dass sein Sohn bei einem Unfall auf der A 5 tödlich verunglückt ist. Der Vater sagte, dass er durch ein Medium Kontakt zu ihm aufgenommen hat und er ihm von einer Polizistin mit langem blondem Haar erzählte, die zuerst am Unfallort gewesen sei, mit der er gerne sprechen wollte. Das Merkwürdige war, dass es tatsächlich gestimmt hat." Daiber organisierte ein Treffen, dem die Beamten mit gemischten Gefühlen entgegensahen. "Es war eine seltsame Situation, aber der Mann war erleichtert."

Berufswunsch: Tierarzt

Als frisch gebackener Ruheständler kümmert Daiber sich jetzt um seine Familie und die Pferde. "Eigentlich wollte ich Tierarzt werden. Um die Bundeswehr zu umgehen, habe ich mich für drei Jahre bei der Polizei verpflichtet - das ging damals noch. Dass daraus 41 Jahre geworden sind, hat Daiber nie bereut: "Das Schicksal hat es so bestimmt, meine Veterinär-Neigungen habe ich dann bei den Tiertransportkontrollen ausgelebt und davon haben wir viele gemacht." Einmal stoppte sein Team im Sommer einen Schweinetransporter, der völlig überladen auf dem Weg von Holland nach Ungarn war. "Die armen Tiere hatten kein Wasser und sind übereinander gelegen. Wir mussten 200 umladen." Bei vielen Tiertransporten zähle nur der Profit: "Oft fahren Sattelzüge mit 240 Kälbern ohne Wasser und Zwischenstopp von Mecklenburg-Vorpommern bis nach Marokko durch, weil es billiger ist, wenn 30 bis 40 Tiere sterben, als wenn man sie für eine Nacht ablädt und versorgt."

Auch sein Pferdesachverstand war auf der Autobahn oft gefragt. Einmal sei eine junge Frau mit ihrem Anhängergespann am Walldorfer Kreuz in einen Unfall verwickelt gewesen und seine Kollegen hätten ein schwer verletztes Pferd gemeldet. "Der Wallach war durch die Absperrung gebrochen und hatte sich verklemmt, da habe ich die Trennwand herausgehoben und das Tier umgedreht." Um das verängstigte Pferd zu beruhigen, fuhr Daiber im Hänger bis nach Ludwigshafen in die Tierklinik mit, wo lediglich ein paar Schrammen diagnostiziert wurden.

Wie viele Lkw und Busse er aus dem Verkehr gezogen hat, kann Daiber nicht mehr sagen. "Nachdem wir einen völlig maroden Bus mit einer Tanzgruppe aus Estland stillgelegt haben, ist der Fahrer verschwunden und die Letten saßen ohne Geld - das sie erst durch ihre Auftritte verdienen wollten - in Hockenheim fest." Die Autobahnpolizei sammelte Spenden, charterte einen Bus und ein karrte die Truppe zurück nach Lettland. Manche Fahrer hätten auch mehr Glück als Verstand, denkt Daiber an einen Lkw, der mit Stahlplatten beladen war. "Die waren überhaupt nicht gesichert und haben beim Bremsen das Führerhaus nach vorne umgeklappt. Der Fahrer saß noch drin und war unverletzt." Ein anderer vertraute blind seinem Navi und erwischte dreimal nacheinander an einer Baustelle bei Walldorf die falsche Abfahrt. "Doch statt den Schildern zu folgen, ist er einfach umgedreht. Zum Glück stoppte ein Bauarbeiter den Geisterfahrer."

Bunte Begegnungen

In den Bereich Promis fällt eine Begegnung beim deutsch-französischen Nato-Gipfel: Als Leiter der Motorrad-Begleitstaffel lotste Daiber die Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter durch die gesperrte Baden-Badener Innenstadt zur Kosmetikerin. "Sie hat sich ein blaues Motorrad gewünscht, weil sie sich für ihren Auftritt beim Bankett blauen Lidschatten auflegen lassen wollte", verrät er im Plauderton.

Fehlen werden ihm solche bunten Begegnungen aber nicht. Mit seinen Pferden - südamerikanischen Criollos - möchte er an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze entlangreiten. Die Alpen hat er mit seiner "Moni" schon überquert.