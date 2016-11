Als die Welt Saumagen speiste

Speyer. Ein amtierender und ein künftiger Papst, US-Präsidenten, Staatschefs aus Frankreich und Großbritannien, gekrönte Häupter - sie alle folgten der Einladung des Pfälzers und Bundeskanzlers Helmut Kohl in seine Heimat. Die Gästeliste des Speyerer Doms in den 1980er- und 90er-Jahren liest sich wie das "Who ist Who" der Weltgeschichte. Das Historische Museum der Pfalz in Speyer erinnert daran mit einer Ausstellung. "Weltbühne Speyer. Die Ära der großen Staatsbesuche" zeigt auf rund 150 Quadratmetern 80 Fotografien sowie 20 Exponate wie das Goldene Buch der Stadt oder ein "hängengebliebenes" Gewand von Papst Johannes Paul II - heute eine Reliquie.

Ein Rundgang durch den Speyerer Dom, ein Mittagessen in Deidesheim - bei dem Saumagen nicht fehlen durfte - und zum Abschluss Kaffeetrinken im Kanzlerbungalow in Ludwigshafen-Oggersheim: So sah das Standardprogramm aus, das Altkanzler Helmut Kohl seinen mal mehr, mal weniger offiziell reisenden, hochrangigen Gästen bot, erklärt Christiane Pfanz-Sponnagel, aus Mannheim stammende Leiterin des Stadtarchivs Speyer. Es hat die Ausstellung mit dem Historischen Museum und der Bezirksgruppe Speyer im Historischen Verein der Pfalz organisiert. "Wir konzentrieren uns auf den Zeitraum 1984 bis zum Großen Zapfenstreich für Helmut Kohl 1998", präzisiert Museumsdirektor Alexander Schubert. Die Fotos stammen von den Pressefotografen Bettina Deuter und Fred Runck. In einem nachgebauten Kiosk kann man Produkte und Zeitungen aus den 1980er-Jahren anschauen.

Juvénal Habyarimana, Staatspräsident Ruandas, afrikanisches Partnerland von Rheinland-Pfalz, spazierte im März 1984 durch den Dom, ein Jahr später folgte Zhao Ziyang, Ministerpräsident der Volksrepublik China. Der französische Premier Jacques Chirac (November 1986), Papst Johannes Paul II (Mai 1987), die britische Premierministerin und "Eiserne Lady" Margaret Thatcher (April 1989), der italienische Staatspräsident Francesco Cossiga (August 1989), der Kurienkardinal und spätere Papst Joseph Ratzinger (Juni 1990) setzten die Reihe fort. Besonders begeistert waren die Zuschauer, als Kohl im November 1990 - zum Entsetzen der Sicherheitskräfte - spontan mit dem sowjetischen Staatspräsidenten Michail Gorbatschow vor dem Dom ein Bad in der Menge nahm. Mit George H.W. Bush kam nur acht Tage später, am 18. November 1990, der amerikanische Präsident zu Besuch. Welche Themen die Gespräche bestimmten, ist klar: Zehn Tage später wurde in der Charta von Paris das Ende des Kalten Krieges formuliert.

Begleitprogramm und Infos "Das Eselsohr im Goldenen Buch": Szenisches Spiel und Führung mit Angela Pfenniger am 13. November und 19. März um 11.30 Uhr. Tickets: acht Euro (plus Museumseintritt). "Literarischer Abend in der Ausstellung", mit szenischem Spiel und Führung, inklusive einem Glas Sekt am Freitag, 25. November, 18.30 Uhr. Tickets zu zehn Euro gibt es nur im Vorverkauf im Museum und in der Stadtbibliothek. Ab Januar: Matineeführungen mit Alt-OB Werner Schineller sowie ein Pfälzisches Menü für Staatsbesuche. "Weltbühne Speyer" ist bis 24. September 2017 zu sehen. Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro, Jugendliche drei Euro.

Kohl habe nicht nur den Dom, die Pfalz und den Saumagen weltberühmt gemacht, sondern auch die Symbolkraft des Doms genutzt. Denn im Mittelalter war Speyer ebenfalls "Weltbühne": Zwischen 888 und 1251 sind 120 Aufenthalte von Königen und Kaisern belegt.