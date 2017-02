„Als wären die Uhren in   Eppelheim stehen geblieben“

Eppelheim. Ungläubigkeit, Unverständnis und Verärgerung - die Bürgermeisterwahl vom 23. Oktober 2016 hat in Eppelheim eine emotionale Debatte ausgelöst. Das Städtchen mit 15 000 Einwohnern scheint tief gespalten. Ein Ende des possenhaften Gerangels um den Spitzenplatz im Rathaus ist nicht in Sicht.

Dabei schien alles so klar zu sein. Mit 52,1 Prozent der Stimmen holte die parteilose Kandidatin Patricia Popp aus Mannheim gleich im ersten Wahlgang überraschend die notwendige Mehrheit. Viele Eppelheimer wollten sie als Nachfolgerin des langjährigen Rathauschefs Dieter Mörlein, der aus Altersgründen nicht mehr antreten konnte. Dem erstmaligen Einzug einer Frau ins Eppelheimer Rathaus stand nichts mehr im Wege. Doch Patricia Popp hat bis heute nicht auf dem Chefsessel Platz genommen.

Ein Bürger hatte das Ergebnis der Wahl beim Landratsamt angefochten. Seiner Ansicht nach war ein Plakat Popps zu dicht am Wahllokal platziert. Sein Einspruch wurde abgelehnt. Am 29. November reichte er daher einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Karlsruhe ein. Das Wahlergebnis soll für ungültig erklärt werden. "Die Klagebegründung liegt uns seit Januar vor, nun können die Beteiligten bis Mitte Februar Stellung beziehen", sagt ein Sprecher des Gerichts. Bis dahin werde das Verfahren noch nicht ausgeschrieben. Für Patricia Popp, die das Amt ab 1. Januar hätte übernehmen sollen, heißt es also weiter: warten.

Hintergrund zur Klage Ein Bürger hatte sich über ein Plakat beschwert, dass zu nah am Wahllokal gehangen haben soll. In der Kommunalwahlordnung heißt es, dass "unmittelbar vor dem Gebäude" keine Beeinflussung stattfinden darf. Das Landratsamt hatte die Klage abgelehnt. Das Plakat sei mit 22 Metern weit genug entfernt gewesen.

Fader Beigeschmack

"Ich sehe das immer noch recht gelassen", sagt die 38-Jährige auf Nachfrage dieser Zeitung. Es sei das gute Recht eines jeden Bürgers, eine Wahl überprüfen zu lassen. "Ob es Sinn macht, oder nicht", so Popp. Weniger Verständnis bringt sie dagegen für den amtierenden Bürgermeister Dieter Mörlein auf. Bis das Urteil über die Gültigkeit der Wahl gefallen ist, will der Parteilose seinen Platz nicht räumen - obwohl Popp sich mit einer Mail als "Amtsverweserin", also als kommisarische Vertreterin des Bürgermeisteramts, angeboten habe. Mörlein hatte das zunächst bestritten. "Es hat eine Mail gegeben", gab er nun aber auf Anfrage dieser Zeitung zu. "Aber zu diesem Zeitpunkt war mein Terminkalender schon bis Februar voll."

Für viele Eppelheimer hat das Ganze einen faden Beigeschmack. Noch im vergangenen Jahr versuchte der 68-Jährige zu erwirken, seine Amtszeit bis 2018 trotz Überschreiten der Altersgrenze beenden zu können. Ohne Erfolg. Das Hick-Hack um die Wahl und die daraus resultierende Verlängerung seiner Amtszeit scheint ihm daher nicht ungelegen zu kommen. "Ich sehe das nicht so", entgegnet er Kritikern, die behaupten, er hätte sehr schnell von der Klage gewusst und seinen Kalender vollgeladen, um sich ans Amt zu binden. "Die Termine waren langfristig geplant", sagt er. Als "Blödsinn" bezeichnet er Spekulationen, er könne gar mit dem Kläger unter einer Decke stecken. "Einen Teufel tue ich", so sein Statement.

Spekulationen dieser Art befeuert etwa Renate Schmidt, Fraktionsvorsitzende der Eppelheimer SPD, die Patricia Popp schnellstmöglich im Amt sehen will. "Das alles spielt ihm in die Karten", sagt Schmidt. "Und die betreffende Person wurde schon in seinem Büro gesehen", berichtet sie. "Mörlein behauptet, er müsse das Amt weiterführen, doch er könnte jederzeit aufhören", so Schmidt. Ein Antrag von SPD und Grünen auf Ernennung Popps als Amtsverweserin war zuletzt im Gemeinderat gescheitert. Entsprechend enttäuscht war Schmidt von den fünf Mitgliedern, die sich der Abstimmung entzogen hatten. "Da will sich keiner positionieren, das demokratische Rückgrat fehlt", klagt sie. "So kann keine Kommunalpolitik gemacht werden. Es ist, als wären in Eppelheim die Uhren stehen geblieben."

Motivation steigt jeden Tag

Vorerst kann also Dieter Mörlein seine Projekte weiterverfolgen. "Das könnte sich bis Herbst ziehen", sagt er kryptisch. So lange würde es wohl nur dauern, sollte der Kläger - zu dem Mörlein nach eigener Aussage keinen Kontakt hat - bei einem erneuten Scheitern vor das Bundesverwaltungsgericht ziehen. Patricia Popp lässt sich von dem Wirbel nicht entmutigen. "Es gibt einen Grund, warum ich das durchmache", sagt sie. "Aber es motiviert mich jeden Tag nur mehr, endlich anzufangen." Ihre Lust auf Eppelheim sei derzeit jedenfalls größer als jemals zuvor.