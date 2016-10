Speyer. Zarte, in Blei gehauene über 1000 Jahre alte Buchstaben sind dank moderner Methoden von Wissenschaftlern der Universität Heidelberg entziffert worden - und liefern ein wichtiges Datum in der Geschichte des Speyerer Doms: Nicht wie bislang angenommen 1045 oder 1046, sondern schon 1043 ist das größte heute erhaltenen romanische Kirchenbauwerk eingeweiht worden. Eine Grabplatte, die zusammen mit Kaiserin Gisela (990-1043) im Speyerer Dom beigesetzt wurde, listet eine große Zahl an kirchlichen Würdenträgern auf. Die Vermutung der Kunsthistoriker: Die Gäste waren für die Weihe der bis dahin fertiggestellten Ostteile des Doms geladen, als die Todesnachricht der Kaiserin sie erreichte. (miro)

