Altweibersommer rettet Pfälzer Winzern den Wein

Bei schönem Herbstwetter hatten die Trauben viel Zeit zum Reifen. © Venus

Weisenheim am Sand. Ein prächtiger Altweibersommer hat den Pfälzer Winzern einen der besten Weinjahrgänge der vergangenen Jahre beschert. "Noch nie hat uns die Natur so positiv überrascht wie in diesem Jahr", zog Ökonomierat Edwin Schrank, der erste Vorsitzende der Pfalzweinwerbung, beim traditionellen "Herbstlichen Kamingespräch" in Weisenheim am Sand Bilanz. "Dass es einen solch sagenhaften Jahrgang geben würde, hätte nach den Wetterkapriolen im Frühjahr noch vor wenigen Wochen keiner geglaubt." Kurzum: Der "Altweibersommer" hat den Pfälzer Winzern ihren Wein gerettet.

Der Jahrgang 2016 kommt nun mit "fruchtbetonten, eleganten Weinen" ins Glas, freuen sich die Experten, "zudem ist der Alkoholgehalt recht moderat." Doch es gibt auch kleine Eintrübungen in der Jahrgangsbewertung. So liegt die Erntemenge an der 85 Kilometer langen Deutschen Weinstraße zwischen Bockenheim und Schweigen-Rechtenbach aller Voraussicht nach um etwa zehn bis 15 Prozent unter dem langjährigen Mittel von 2,2 Millionen Hektolitern, dämpfte Dr. Thomas Weihl, Leiter des Weinbauamtes Neustadt, die Euphorie.

Der pfälzische Weinbaupräsident Klaus Schneider und Jürgen Oberhofer vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) berichteten von einem "Jahr der Extreme". Die Monate Mai und Juni waren von starken Niederschlägen geprägt, "so dass die Weinberge tagelang nicht befahren werden konnten". Weitere dramatische Folge dieser extremen Wetterlage: "Wir hatten gebietsweise einen Befall mit dem Schimmelpilz Peronospora von historischem Ausmaß," sagte Oberhofer.

Ernteverluste im Bioanbau

Leidtragende dieser Situation waren vor allem die Biowinzer, weil ihnen gegen diesen Befall die geeigneten Pflanzenschutzmittel fehlen. Oberhofer: "In einigen besonders betroffenen Lagen und Orten sind deshalb dramatische Ernteverluste bis hin zum Totalausfall zu beklagen." Kompetenz und großer Arbeitsaufwand halfen, diese Extremsituation zu meistern - was laut Oberhofer indes nicht jedem Winzer gelang.

Kaum Probleme gab es dagegen mit der Kirschessigfliege: Weil die meisten Betriebe bei den gefährdeten roten Rebsorten wie Dornfelder, Spätburgunder und Portugieser die Traubenzone vorbeugend entblättert hatten, konnte sich der hitzeempfindliche Schädling nicht ausbreiten: "Die Kirschessigfliege war im Weinbau im Gegensatz zum erneut stark belasteten Obstbau in diesem Jahr kein Thema." Als dann auch noch ab Ende August eine langanhaltende Schönwetterperiode einsetzte, sprachen die Winzer sogar von einer "wahren Pracht mit hochreifen, gesunden Trauben durch eine optimale Witterung."

Lange Reifeperiode

Das hatte zu Folge, dass sich die ersten Weine, die nach einer ungewöhnlich langen Reife- und Ernteperiode bis sogar in den November ins Fass kamen, durch eine deutlichen Aromaausprägung vor allem bei den Bukettsorten wie Scheurebe und Sauvignon Blanc auszeichnen. Vom Jahrgang 2016 wird es auch viele edelsüße Spezialitäten geben, glauben die Experten, die auch davon ausgehen, dass es in diesem Jahr wieder Eiswein geben wird. rs