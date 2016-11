Anklage nach Brand in Flüchtlingsunterkunft

Landau. Ein knappes Jahr nach dem Feuer in einem geplanten Flüchtlingsheim im südpfälzischen Herxheim hat die Staatsanwaltschaft zwei Männer wegen Brandstiftung angeklagt. Ein 23-Jähriger und ein 33-Jähriger sollen Anfang Dezember 2015 auf das unbewohnte Gebäude gestiegen sein und mehrere Fensteröffnungen auf dem Dach aufgehebelt haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag in Landau mit. Von dort aus schütteten sie mehrere Kanister Benzingemisch in das Gebäude und entzündeten dieses. Das Feuer richtete einen Schaden von rund 250 000 Euro an. Verletzte gab es keine.

Die Männer aus dem Kreis Südliche Weinstraße haben laut Anklagebehörde die Tat gestanden. Sie seien verärgert über die Entscheidung gewesen, dass viele Flüchtlinge in Herxheim untergebracht werden sollten. Sie gaben an, sie hätten sich "Sorgen um die Sicherheit der Bevölkerung" gemacht - und "ein Zeichen gegen die geplante Verwendung des Gebäudes" als Unterkunft für Asylbewerber setzen wollen. Sie hätten bestritten, ausländerfeindlich eingestellt zu sein, hieß es in der Mitteilung.

Bisherige Ermittlungen haben nach Angaben der Staatsanwaltschaft keinen Bezug der Männer zu rechtsgerichteten Parteien, Vereinigungen oder Bevölkerungsgruppen ergeben. Wann der Prozess am Landgericht Landau beginnt, war zunächst noch unklar. (dpa)