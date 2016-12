Anschlag auf Bahnstrecke Mannheim-Karlsruhe

Rhein-Neckar. An mindestens zwei Bahnstrecken in Nordbaden haben unbekannte Brandstifter Kabelschächte in Brand gesetzt und damit für erhebliche Verkehrsbehinderungen auf den Schienen gesorgt. Insgesamt wurden von Mittwochabend bis gestern Nachmittag vier Brände gemeldet. Bei zweien ist die Polizei bereits sicher, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Betroffen ist auch die Strecke zwischen Mannheim und Karlsruhe. Die Bahn rechnet mit Verspätungen und Zugausfällen bis heute in die Abendstunden hinein. Verletzt wurde niemand.

Ein Zugführer entdeckte laut Polizeibericht die Flammen an der Bahnstrecke nördlich von Graben-Neudorf in der Nähe zur Brücke der B 35. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen, den massiven Schaden an den Kabeln aber nicht mehr verhindern. Nach ersten Erkenntnissen aus der Spurensicherung haben die unbekannten Täter gegen 20 Uhr zwei Schächte an der Bahnlinie geöffnet und die darin verlegten Kabel in Brand gesetzt. Sie richteten damit einen Sachschaden in sechsstelliger Höhe an.

Gestern wurden dann gegen 11.30 Uhr, 12.50 Uhr und 14.45 Uhr drei weitere, ähnlich gelagerte Brände an den Bahnstrecken bei Walldorf-Wiesloch, Bruchsal-Untergrombach und beim Schlachthof Bruchsal gemeldet. Das Feuer in Bruchsal-Untergrombach ist ebenfalls eine Brandstiftung, bestätigte die Polizei. Die Kripo ermittelt nun, ob es eine Verbindung zwischen den Bränden gibt und es sich um eine Serie derselben Täter handelt.

Signalsteuerung zerstört

Nachhaltiger Schaden ist vor allem entlang der Hauptstrecke Mannheim-Karlsruhe entstanden. Mit den Folgen wird die Bahn einem Sprecher zufolge bis heute Abend kämpfen. In dem zerstörten Kabelschacht waren die Leitungen zur Signalsteuerung entlang der Strecke untergebracht. Deshalb müssen die Züge den Abschnitt mit weitaus geringerer Geschwindigkeit als üblich passieren. "Die Zugführer dürfen nur mit schriftlichem Befehl fahren", beschreibt ein Bahnsprecher das aufwendige Prozedere, das für die Sicherheit der Bahnkunden sorgt.

Die Folge: Auf der Strecke können erheblich weniger Züge als im Normalverkehr fahren. Nur noch etwa die Hälfte der Fernverkehrsverbindungen kann die Stelle passieren, die andere Hälfte wird über Heidelberg umgeleitet. Entsprechende Verspätungen von bis zu 30 Minuten sind die Folge. Im Nahverkehr kann der Halbstundentakt in den Hauptzeiten nicht mehr aufrecht erhalten werden. Die Regionalbahnen fahren nur noch im Stunden-Rhythmus, informiert der Bahnsprecher. "Die Hälfte des Nahverkehrs fällt in der Hauptverkehrszeit damit aus", verdeutlicht er die Konsequenz. Zum Teil endeten die Regionalzüge auch in Graben-Neudorf und würden dort gewendet. Betroffen von dem Brandanschlag sind übrigens beide Fahrtrichtungen. Dadurch kommt es auch bei den Anschlusszügen in Mannheim und Karlsruhe zu Verspätungen.

Die Techniker arbeiteten nun zwar mit Hochdruck an der Reparatur der zerstörten Kabelstränge, betont der Sprecher. Doch vermutlich lasse sich der erhebliche Schaden erst vollständig in den Abendstunden beheben.

Minutengenaue Informationen über die aktuellen Zugverbindungen und -anschlüsse gibt die Bahn im Internet unter der Adresse www.bahn.de/liveauskunft. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu den Bränden unter der Telefonnummer 0721/9 39 55 55.