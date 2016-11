Appell an die Regierung

Schwetzingen. In Sachen Standort zur Einrichtung eines landesweiten zentralen Ankunftszentrums für Flüchtlinge und Asylbewerber in der Schwetzinger Tompkins-Kaserne schart Oberbürgermeister René Pöltl jetzt seinen Gemeinderat hinter sich. In der Sitzung am Mittwochabend soll eine Resolution an die Landesregierung Baden-Württemberg verabschiedet werden.

Der Beschlussvorschlag sieht folgenden Wortlaut vor: "Der Gemeinderat der Stadt Schwetzingen appelliert eindringlich an das Land, das Gelände der ehemaligen Kilbourne- und Tompkins-Barracks nicht für die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle für Flüchtlinge oder für die sonstige Unterbringung von Flüchtlingen zu nutzen und damit die kommunale Planungshoheit der Stadt zu wahren. Das Konversionsgelände ist die einzige größere Entwicklungsfläche in Schwetzingen; sie wird für die Schaffung dringend notwendigen Wohnungsraums benötigt."

Die Tompkins Barracks sind neben Coleman und Spinelli in Mannheim einer von drei Standorten, die derzeit geprüft werden. jüg